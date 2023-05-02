Невилл о Холанде: «У него реализация Кейна, мощь Руни и взрывной рывок Роналдо – словно четыре игрока в одном»

Гари Невилл считает Эрлинга Холанда наиболее значимым игроком «Манчестер Сити».

«У Холанда реализация и мощь , он невероятен. Даже что-то от , та энергия, которая была у бразильца, когда он делал взрывной рывок. Холанд – это все равно что четыре игрока в одном лице.

В течение сезона многие, включая меня, задавались вопросом: действительно ли нужен такой игрок? Временами это выглядело немного нецелесообразно из-за того, как Пеп любит играть.

Но, похоже, гармония пришла в нужный момент сезона, когда его реализация вносит гораздо больший вклад, чем идеальная игра всех остальных», – сказал Невилл.

В текущем сезоне Холанд забил 34 гола и отдал 7 голевых передач за «Манчестер Сити» в . Его подробная статистика доступна здесь.

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