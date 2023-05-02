Невилл о Холанде: «У него реализация Кейна, мощь Руни и взрывной рывок Роналдо – словно четыре игрока в одном»

Теги Гари Невилл Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Роналдо Пеп Гвардиола Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Гари Невилл считает Эрлинга Холанда наиболее значимым игроком «Манчестер Сити».

«У Холанда реализация Харри Кейна и мощь Уэйна Руни, он невероятен. Даже что-то от Роналдо, та энергия, которая была у бразильца, когда он делал взрывной рывок. Холанд – это все равно что четыре игрока в одном лице.

В течение сезона многие, включая меня, задавались вопросом: действительно ли Пепу нужен такой игрок? Временами это выглядело немного нецелесообразно из-за того, как Пеп любит играть.

Но, похоже, гармония пришла в нужный момент сезона, когда его реализация вносит гораздо больший вклад, чем идеальная игра всех остальных», – сказал Невилл.

В текущем сезоне Холанд забил 34 гола и отдал 7 голевых передач за «Манчестер Сити» в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Ковачевич
Бред, у Холланда мощ Дзюбы, взрывная скорость Кержакова, а реализация как у Сычёва
+66
-6
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
И губы Джоли.....
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадридский тролль
Ответ Liquidozz
А кто четвёртый?
Непосредственно сам Эрлинг
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Манковский
И губы Джоли.....
Волосы Бреда Питта
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
А кто четвёртый?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ Liquidozz
А кто четвёртый?
Венгер
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Четвёртый - это волосы Батистуты !
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ Роман Ковачевич
Бред, у Холланда мощ Дзюбы, взрывная скорость Кержакова, а реализация как у Сычёва
игра головой - как у Сапогова в прайме
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Ответ Liquidozz
А кто четвёртый?
Однажды старый учитель Кобо Кендзу сидел со своим учеником, попивая сакэ.- О! Третьим буду! - сказал проходивший путник.- Не третьим, а четвертым - тихо сказал Кобо Кендзу.- Стыдно быть таким старым и не уметь считать! - поправил учителя путник.- Нет. Мы уже троих на### послали - ответил путнику старый и мудрый учитель.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Руни, Роналду и Кейн это 3, а четвёртый кто?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Панин
Ответ Liquidozz
А кто четвёртый?
Это отдельное предложение, не относящееся к предыдущим сравнениям. Он имел в виду, что Холанд играет будто в нем силы как у 4 игроков сразу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ ман сити фейк
Надеюсь у Холанда не украдут заслуженный ЗМ
Ну если в будущем будет заслуживать, вряд ли украдут. На данный момент без шансов, разговоры будут только после требла.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Гафаров
если бы еще были усы газаева, то вообще была бы бомба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нургалиев Разрешил
Ответ Роман Ковачевич
Бред, у Холланда мощ Дзюбы, взрывная скорость Кержакова, а реализация как у Сычёва
Кокорина забыли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Ответ VERBLYUD
Ну если в будущем будет заслуживать, вряд ли украдут. На данный момент без шансов, разговоры будут только после требла.
По-моему, из текущего состава МС Де Брейне и Бернардо больше ЗМ заслуживают. Именно они, как раз и делают игру, в то время как Эрлинг просто лучший завершитель в мире.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Анохин
Ответ Роман Ковачевич
Бред, у Холланда мощ Дзюбы, взрывная скорость Кержакова, а реализация как у Сычёва
про Тихоновецкого ни слова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
реализация скорее Руда Ван Нистелроя
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorrado@yandex.ru
Про мощь Дзюбы забыл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syroezhkin
Насчитал троих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Skomorovsky
...а стоимость как у Сутормина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Гафаров
шазам получается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Допинг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kene ludeef:3
Ответ Booligan
Руни, Роналду и Кейн это 3, а четвёртый кто?
сам эрлинг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Роман Ковачевич
Бред, у Холланда мощ Дзюбы, взрывная скорость Кержакова, а реализация как у Сычёва
очень смешно пошутил, 🙄 надо будет записать а то такой шедевр упускать нельзя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madrilenos
Ответ Liquidozz
А кто четвёртый?
ну это явно задача со звёздочкой будет найти 4ого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий