Уокер не ожидал от Холанда такой результативности: «Новая лига, команда – это показывает его зрелость в 22 года. Эрлинг вывел игру на новый уровень, он и Кейн – лучшие форварды»

Кайл Уокер признался, что недооценивал Эрлинга Холанда.

«Я смог оценить его уровень, когда он играл против нас [в «Боруссии» Дортмунд] в Лиге чемпионов. Но думал ли я, что он сможет добиться таких результатов? Конечно, нет. Переход в новую лигу и в новую команду – это всегда сложно. Это показывает уровень игрока, зрелость молодого 22-летнего парня. Пусть это продолжается как можно дольше. То, что он делает, невероятно.

Мне выпала честь играть с ним и с [в сборной Англии] – на мой взгляд, это лучшие форварды. Голы, которые они забивают, просто потрясающие. Эрлинг вывел это на новый уровень, установил планку, и он еще очень молод. Ему нужно продолжать так же выступать в этом сезоне, чтобы, надеюсь, продолжать бить новые рекорды и поддерживать ту форму, в которой он находится», – сказал защитник « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд