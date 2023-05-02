Уокер не ожидал от Холанда такой результативности: «Новая лига, команда – это показывает его зрелость в 22 года. Эрлинг вывел игру на новый уровень, он и Кейн – лучшие форварды»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Кайл Уокер Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Кайл Уокер признался, что недооценивал Эрлинга Холанда.

«Я смог оценить его уровень, когда он играл против нас [в «Боруссии» Дортмунд] в Лиге чемпионов. Но думал ли я, что он сможет добиться таких результатов? Конечно, нет. Переход в новую лигу и в новую команду – это всегда сложно. Это показывает уровень игрока, зрелость молодого 22-летнего парня. Пусть это продолжается как можно дольше. То, что он делает, невероятно.

Мне выпала честь играть с ним и с Харри Кейном [в сборной Англии] – на мой взгляд, это лучшие форварды. Голы, которые они забивают, просто потрясающие. Эрлинг вывел это на новый уровень, установил планку, и он еще очень молод. Ему нужно продолжать так же выступать в этом сезоне, чтобы, надеюсь, продолжать бить новые рекорды и поддерживать ту форму, в которой он находится», – сказал защитник «Манчестер Сити».

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4 комментария

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Алексей07.06
Да честно сказать мало кто ожидал
Весь мир в апуе:) Пусть продолжает в том же духе
+3
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+3
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Emkafa
а что, если в полуфинале, Бензема сделает два дубля, выпьет Сити и Холланд будет полностью незаметен?
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Евгений Лифшиц
Очевидно, что лучший игрок сезона. Это и без треблов понятно
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