«Станкович ближе к отставке, чем Семак. Поражение от «Спартака» не приведет к уходу тренера». Гасилин о следующем матче «Зенита»

Алексей Гасилин верит, что Сергея Семака уволят не раньше, чем Деяна Станковича.

«Думаю, что поражение не приведет к отставке Семака. Но давайте уже обсудим это по факту. Если проиграют, вы мне зададите этот вопрос – и я вам скажу.

Сейчас, если вы спросите, думаю, что «Зенит » – явный фаворит. И к отставке ближе Станкович в «Спартаке », чем Семак», – считает бывший форвард петербуржцев.