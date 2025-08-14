Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес, они сами должны зарабатывать. Если они берут деньги из бюджета, как они могут называться профессиональными?»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы отреагировала на идею о введении потолка зарплат в чемпионате России.
«Что касается потолка зарплат в футболе, то я не обсуждаю, кто сколько зарабатывает. Это дурной тон. Если тема такая поднимается, значит, есть какие-то конфликтные ситуации и ситуации, которые не всех устраивают. Дыма без огня не бывает. Вы думаете, что все профессиональные клубы платят зарплату сами? Почему они тогда обращаются к [государственному] бюджету?
Вообще все клубы в РПЛ должны быть частными. Это же бизнес. Это профессиональная организация. Они сами должны зарабатывать и отчитываться о своих доходах. А если клуб берет деньги из бюджета, как он может называться профессиональным?» – сказала Роднина.