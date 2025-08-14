  • Спортс
  • Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес, они сами должны зарабатывать. Если они берут деньги из бюджета, как они могут называться профессиональными?»
Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес, они сами должны зарабатывать. Если они берут деньги из бюджета, как они могут называться профессиональными?»

Ирина Роднина считает, что все клубы Мир РПЛ должны быть частными.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы отреагировала на идею о введении потолка зарплат в чемпионате России. 

«Что касается потолка зарплат в футболе, то я не обсуждаю, кто сколько зарабатывает. Это дурной тон. Если тема такая поднимается, значит, есть какие-то конфликтные ситуации и ситуации, которые не всех устраивают. Дыма без огня не бывает. Вы думаете, что все профессиональные клубы платят зарплату сами? Почему они тогда обращаются к [государственному] бюджету?

Вообще все клубы в РПЛ должны быть частными. Это же бизнес. Это профессиональная организация. Они сами должны зарабатывать и отчитываться о своих доходах. А если клуб берет деньги из бюджета, как он может называться профессиональным?» – сказала Роднина. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
