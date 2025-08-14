Реклама
«Рубин» принимает «Ростов». Казанцы, приходите поддержать команду на стадионе!

В пятом туре Мир РПЛ «Рубин» встретится с «Ростовом».

Матч пройдет в воскресенье, 17 августа, в 15:45 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» после четырех туров чемпионата идут на шестой строчке турнирной таблице, имея семь очков в активе. Ростовчане же расположились на 13-м месте, обладая тремя очками. Поддержите казанцев в домашнем матче против «Ростова»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8098 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
