  • Мостовой об осенних соперниках сборной России: «Эти хотя бы из первой сотни рейтинга ФИФА, а были и 200-е. И ничего, все радовались, что мы побеждаем 10:0»
Мостовой об осенних соперниках сборной России: «Эти хотя бы из первой сотни рейтинга ФИФА, а были и 200-е. И ничего, все радовались, что мы побеждаем 10:0»

Александр Мостовой высказался об уровне соперников сборной России.

Осенью команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи со сборными Иордании (4 сентября), Катара (7 сентября), Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

«Уровень соперников мы видим на протяжении нескольких последних лет. Эти хотя бы из первой сотни рейтинга ФИФА, а были и 200-е. И ничего, все радовались, что мы побеждаем 10:0.

Вывески есть, но кто-то приезжает не основными составами, вторыми или третьими. Мы же не знаем, кто и кого сейчас привезет. Будем устанавливать новые рекорды», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
