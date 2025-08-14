«Лион» и 37-летний Матич расторгли контракт за год до его истечения. В июне хавбек был дисквалифицирован за отказ от поддержки акции по борьбе с гомофобией
Неманя Матич покинул «Лион».
Французский клуб объявил о расторжении контракта с 37-летним полузащитником по соглашению сторон. Договор был рассчитан до конца июня 2026 года.
Серб провел 58 игр во всех турнирах в составе «Олимпика» за полтора сезона. Подробно со статистикой Матича можно ознакомиться здесь.
Матич и Кока дисквалифицированы на 4 матча (2 – условно) за отказ от поддержки акции по борьбе с гомофобией. Они поучаствуют в «мероприятиях по повышению осведомленности»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лиона»
