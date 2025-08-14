Педро: «Зенит» показывал отличную игру, проводил сильные матчи, даже если пока это не видно на табло. Голы и победы придут»

  • Спортс
Педро дос Сантос считает, что результаты «Зенита» не отражают качества его игры.

«Я верю, что мы показывали отличную игру. К сожалению, результаты пока этого не отражают. Но я уверен, что ситуация изменится: придут голы, за ними победы, и мы подарим радость нашим болельщикам.

Мы проводили сильные матчи, даже если пока это не видно на табло», – сказал полузащитник.

У «Зенита» худший старт с 2008 года – 5 очков после 4 туров чемпионата

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
