Мостовой о «Спартаке»: «Тренеров с остановки приглашают, контракты продлевают, разрывают. Можно даже порадоваться, что там такое происходит. Пока ты не причастен, смотришь иначе»

Александр Мостовой оценил ситуацию в «Спартаке».

«К странным действиям от руководства «Спартака» мы привыкли – тренеров с остановки приглашают, какие-то контракты продлевают, какие-то вообще разрывают. Не особо понятно, что там происходит.

Если бы все было спокойно и хорошо – людям было бы нечего обсуждать. Можно даже и порадоваться, что такое происходит в «Спартаке». Пока ты не причастен, смотришь иначе», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
