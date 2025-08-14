Мостовой о «Спартаке»: «Тренеров с остановки приглашают, контракты продлевают, разрывают. Можно даже порадоваться, что там такое происходит. Пока ты не причастен, смотришь иначе»
Александр Мостовой оценил ситуацию в «Спартаке».
«К странным действиям от руководства «Спартака» мы привыкли – тренеров с остановки приглашают, какие-то контракты продлевают, какие-то вообще разрывают. Не особо понятно, что там происходит.
Если бы все было спокойно и хорошо – людям было бы нечего обсуждать. Можно даже и порадоваться, что такое происходит в «Спартаке». Пока ты не причастен, смотришь иначе», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
