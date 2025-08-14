«Интер» может купить Коне у «Ромы» за 50 млн евро. Переговоры – на продвинутой стадии
«Интер» может купить Куадио Коне у «Ромы».
Клубы обсуждают переход 24-летнего полузащитника. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает RMC Sport.
Трансфер игрока может обойтись миланцам чуть менее чем в 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии А Коне провел 34 матча, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Подробную статистику француза можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
