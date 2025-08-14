Доннарумма и «Сити» согласовали зарплату – больше 12 млн евро в год «чистыми» (La Stampa)
Джанлуиджи Доннарумма будет зарабатывать в «Манчестер Сити» больше, чем в «ПСЖ».
La Stampa сообщает, что вратарь уже согласовал с английским клубом базовые условия контракта. В качестве оклада он будет получать те же 12 млн евро «чистыми», что и прежде, но вот за счет бонусов общий заработок может немного вырасти.
Отмечается, что Доннарумма неоднократно общался с главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой.
Что касается переговоров с «ПСЖ», то парижане хотят 50 млн евро, но ожидается, что в ближайшее время их запросы снизятся до 35 млн – а эту сумму «Ман Сити», вероятно, уже будет готов потратить.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8111 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Stampa
