  • Траффорд будет основным вратарем «Ман Сити». Если придет Доннарумма, они могут поделить игровое время
Траффорд будет основным вратарем «Ман Сити». Если придет Доннарумма, они могут поделить игровое время

Джеймс Траффорд рассматривается как основной вратарь «Манчестер Сити».

22-летний воспитанник «горожан» вернулся в клуб этим летом. «Бернли» получил за него 27 млн фунтов.

Как сообщает The Telegraph, ожидается, что англичанин станет номером один в предстоящем сезоне.

Однако ситуация может измениться в случае перехода Джанлуиджи Доннаруммы, покидающего «ПСЖ», Возможен вариант, при котором Траффорд и итальянец будут делить игровое время.

Отмечается, что «Ман Сити» общался с агентом Доннаруммы, но контактов между клубами пока не было.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
