Траффорд будет основным вратарем «Ман Сити». Если придет Доннарумма, они могут поделить игровое время
Джеймс Траффорд рассматривается как основной вратарь «Манчестер Сити».
22-летний воспитанник «горожан» вернулся в клуб этим летом. «Бернли» получил за него 27 млн фунтов.
Как сообщает The Telegraph, ожидается, что англичанин станет номером один в предстоящем сезоне.
Однако ситуация может измениться в случае перехода Джанлуиджи Доннаруммы, покидающего «ПСЖ», Возможен вариант, при котором Траффорд и итальянец будут делить игровое время.
Отмечается, что «Ман Сити» общался с агентом Доннаруммы, но контактов между клубами пока не было.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8101 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости