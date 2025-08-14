Траффорд будет основным вратарем «Ман Сити». Если придет Доннарумма, они могут поделить игровое время

Джеймс Траффорд рассматривается как основной вратарь «Манчестер Сити».

22-летний воспитанник «горожан» вернулся в клуб этим летом. «Бернли» получил за него 27 млн фунтов.

Как сообщает The Telegraph, ожидается, что англичанин станет номером один в предстоящем сезоне.

Однако ситуация может измениться в случае перехода Джанлуиджи Доннаруммы , покидающего «ПСЖ », Возможен вариант, при котором Траффорд и итальянец будут делить игровое время.

Отмечается, что «Ман Сити » общался с агентом Доннаруммы, но контактов между клубами пока не было.