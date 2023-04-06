Агент о желании Малкома уйти из «Зенита» ради еврокубков: «Он этого не говорил. Сказал только, что однажды может вернуться в «Барсу»

Агент Малкома прокомментировал слова игрока о возможном уходе из «Зенита»

Напомним, полузащитник петербургской команды заявил: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками».

– Действительно ли Малком хочет покинуть « » ради выступления в еврокубках?

– Он этого не говорил. сказал только, что однажды может вернуться в «Барселону». Только это, – сказал Гильерме Миранда.