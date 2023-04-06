Агент о желании Малкома уйти из «Зенита» ради еврокубков: «Он этого не говорил. Сказал только, что однажды может вернуться в «Барсу»

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Агент Малкома прокомментировал слова игрока о возможном уходе из «Зенита»

Напомним, полузащитник петербургской команды заявил: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками».

– Действительно ли Малком хочет покинуть «Зенит» ради выступления в еврокубках?

– Он этого не говорил. Малком сказал только, что однажды может вернуться в «Барселону». Только это, – сказал Гильерме Миранда.

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5 комментариев

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Торна
Шансы Месси тают как снег в апреле
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pogbadrogba
Ответ Очки Дани Алвеса
Ага, вчера на 10-й минуте эль классико фанка скандировала Месси Месси, а на 14-й весь стадион заревел Малком Малком верните гениального Малкома
Какое интересное сочетание тупости и желчи🤔😂
Хотя на этом сайте это не редкость)
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Очки Дани Алвеса
Ага, вчера на 10-й минуте эль классико фанка скандировала Месси Месси, а на 14-й весь стадион заревел Малком Малком верните гениального Малкома
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-1
+4
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Nick Crosier
Их там нет.
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Инженер Управляющий
посмотрели вчера на Барсу, игроков уровня Малкома и близко нет, а ведь и он не Роналдиньо
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