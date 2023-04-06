Агент о желании Малкома уйти из «Зенита» ради еврокубков: «Он этого не говорил. Сказал только, что однажды может вернуться в «Барсу»
Агент Малкома прокомментировал слова игрока о возможном уходе из «Зенита»
Напомним, полузащитник петербургской команды заявил: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками».
– Действительно ли Малком хочет покинуть «Зенит» ради выступления в еврокубках?
– Он этого не говорил. Малком сказал только, что однажды может вернуться в «Барселону». Только это, – сказал Гильерме Миранда.
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