Агент Малкома о возможном уходе игрока из «Зенита»: «Мы только ведем консультации. Сейчас не время говорить об этом»
Агент Малкома ответил на вопрос о том, может ли бразилец летом покинуть «Зенит»
Ранее Малком, говоря о переходе в «Зенит», заявил: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками».
– Действительно ли Малком может уйти летом? Есть ли у него предложения?
– Мы только ведем консультации. Но главная цель – выиграть чемпионство с «Зенитом», так что сейчас не время говорить об этом, – сказал агент полузащитника Луис Фернандо Гарсия.
Подобная сделка не только пополнит трансферный бюджет Зенита для осуществления новых покупок на бразильском рынке, но так же покажет потенциальным новичкам, что Зенит вполне можно рассматривать как надёжный транзитный вариант из ЮА в Европу.
- Мейчас! Мейнутку!