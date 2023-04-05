Агент Малкома о возможном уходе игрока из «Зенита»: «Мы только ведем консультации. Сейчас не время говорить об этом»

Агент Малкома ответил на вопрос о том, может ли бразилец летом покинуть «Зенит»

Ранее Малком, говоря о переходе в «Зенит», заявил: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками».

– Действительно ли Малком может уйти летом? Есть ли у него предложения?

– Мы только ведем консультации. Но главная цель – выиграть чемпионство с « », так что сейчас не время говорить об этом, – сказал агент полузащитника Луис Фернандо Гарсия.