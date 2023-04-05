Агент Малкома о возможном уходе игрока из «Зенита»: «Мы только ведем консультации. Сейчас не время говорить об этом»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Малком Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Малкома ответил на вопрос о том, может ли бразилец летом покинуть «Зенит»

Ранее Малком, говоря о переходе в «Зенит», заявил: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками».

– Действительно ли Малком может уйти летом? Есть ли у него предложения?

– Мы только ведем консультации. Но главная цель – выиграть чемпионство с «Зенитом», так что сейчас не время говорить об этом, – сказал агент полузащитника Луис Фернандо Гарсия.

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22 комментария

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Злодей Спб
Утром деньги , вечером Малком. При поступлении предложения устраивающего игрока и клуб естественно его продадут. И вообще любого бразильского игрока по которому будут предложения, а не просто "интерес забрать бесплатно".

Подобная сделка не только пополнит трансферный бюджет Зенита для осуществления новых покупок на бразильском рынке, но так же покажет потенциальным новичкам, что Зенит вполне можно рассматривать как надёжный транзитный вариант из ЮА в Европу.
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San9
Ну а что ему еще тут делать. Все зависит только от предложения, которое получит Зенит. Спасибо уже за то, что не кинул клуб. Хотя был оффер из ПСЖ.
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NIK7478
Все понятно. Летом уйдет из Зенита. И, возможно, не только он.
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kutavlik
Понятное дело, что уйдет!!! И, возможно, не один - после сегодняшнего интервью Чеферина!!!! Те, кто хочет чего-то добиться в футболе, понимают, что в РПЛ этого не достичь!!! Останутся только наши паспортисты-неудачники!!!
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Михаил1970
Чемпиона и лучшего снайпера РПЛ с ногами оторвут лучшие клубы Европы. Очередь выстроится.
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Дмитрий9779
Понятно что уйдет-один из лучших в РПЛ.
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Caniball
Подготавливают почву, чтобы летом свалить…..
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mc-manaman
мейчам
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ouks exo
Ответ Kyancey
Сейчам
Чай сенча
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xa-xa
Ответ Мукунку хороший
Всем чай.. а мне кофе)
Я переводчик... 😁
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prus_3
Когда мейдактор устал...
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xa-xa
Сей- мей
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nick-basil
26 лет. Пик карьеры. Агенты должны опять заработать. Пора
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Мукунку хороший
Всем чай.. а мне кофе)
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Мукунку хороший
Чайсем
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Severfan
- Мейдэй! Мейдэй!
- Мейчас! Мейнутку!
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VictorVallecano
Ответ igls54
Мейчас не время говорить о Салкоме
Салком - это Малком с украинским паспортом? :)
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Lindeman
Мы только ведём консультации. Не зря в Барсе играл
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Coodesnik
Да уйдет конечно же. Главное чтобы за хорошие деньги. Хотя россиян обычно дорого не покупают..
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Kyancey
Ответ ouks exo
Мейчас
Сейчам
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igls54
Мейчас не время говорить о Салкоме
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ouks exo
Мейчас
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