Бензема не попал в заявку «Реала» на матч с «Сосьедадом». Винисиус не сыграет из-за дисквалификации

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч против «Реал Сосьедад».

34-летний форвард не попал в заявку мадридской команды на игру 33-го тура . О травме игрока не сообщается.

Отметим, что матч против «Сосьедада» также пропустит – он дисквалифицирован за перебор желтых карточек.

Матч « » – «Реал» состоится сегодня, 2 мая. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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