Бензема не попал в заявку «Реала» на матч с «Сосьедадом». Винисиус не сыграет из-за дисквалификации

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч против «Реал Сосьедад».

34-летний форвард не попал в заявку мадридской команды на игру 33-го тура Ла Лиги. О травме игрока не сообщается. 

Отметим, что матч против «Сосьедада» также пропустит Винисиус Жуниор – он дисквалифицирован за перебор желтых карточек. 

Матч «Реал Сосьедад» – «Реал» состоится сегодня, 2 мая. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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11 комментариев

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Андрей Хенто
Камавинга тоже пропускает матч из-за дисквалификации.
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Artem Piatkov
Наконец-то начали беречь игроков под важные матчи
Почему раньше нельзя было так делать?

Понятно, что в Ла Лиге вероятнее всего 3 место, так как у Атлетико просто календарь легче, но всё равно ЛЧ и Кубок в приоритете
А второе там место или 🥉 никому это не интересно
+5
-3
+2
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che kaif
Ответ Футбол_это_жизнь
Вы болелы Реала видимо урок русского языка всем классом пропускали?
Во первых я не болела реала во вторых тебе какая разница.иди в школу там учи детишек если так печешься за знание рус.яз
+2
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ljolik888
Ответ che kaif
Во первых я не болела реала во вторых тебе какая разница.иди в школу там учи детишек если так печешься за знание рус.яз
Вот с этим согласен . Не люблю когда на спортивном сайте говорят про русский язык . Здесь многие пишут из других стран и выражают своё мнение .
+1
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ljolik888
Сосьедату победа важнее . Карим пусть готовится к финалу кубка , ну и к Сити !
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Almaz KENZHEBEKOV
зато к Сити будет свежим
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che kaif
Ответ ljolik888
Вот с этим согласен . Не люблю когда на спортивном сайте говорят про русский язык . Здесь многие пишут из других стран и выражают своё мнение .
Да в своем мирке сидят там одну ошибку увидят и вылазиют . Чудики одним словом))
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