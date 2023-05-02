Бензема не попал в заявку «Реала» на матч с «Сосьедадом». Винисиус не сыграет из-за дисквалификации
Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч против «Реал Сосьедад».
34-летний форвард не попал в заявку мадридской команды на игру 33-го тура Ла Лиги. О травме игрока не сообщается.
Отметим, что матч против «Сосьедада» также пропустит Винисиус Жуниор – он дисквалифицирован за перебор желтых карточек.
Матч «Реал Сосьедад» – «Реал» состоится сегодня, 2 мая. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Почему раньше нельзя было так делать?
Понятно, что в Ла Лиге вероятнее всего 3 место, так как у Атлетико просто календарь легче, но всё равно ЛЧ и Кубок в приоритете
А второе там место или 🥉 никому это не интересно