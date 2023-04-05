Хавертц о Поттере: «Если тренера увольняют, футболисты тоже должны взять ответственность на себя. «Челси» не заслуживает 11-го места»
Кай Хавертц прокомментировал отставку Грэма Поттера
«Это непросто. Так бывает всегда, когда тренер уходит из клуба. Наша работа – выигрывать, и если тренера увольняют, мы тоже должны взять ответственность на себя за это.
Мы должны быть профессионалами и принять ситуацию. Я должен уважать Бруно Сальтора и тренерский штаб.
Сейчас не наша забота думать о том, кто возглавит команду. Потому что владельцы примут решение.
Мы должны выполнять работу на поле. Но когда у вас есть тренер на длительном промежутке времени, то нам как игрокам легче.
Мы все очень расстроены уходом Грэма Поттера из клуба, но должны принять ситуацию.
В чемпионате еще предстоит провести девять матчей. «Челси» не заслуживает 11-го места. Это неприятно, но мы должны держаться вместе», – сказал полузащитник «Челси».
Если у Пепса был Ферран, на которого он посмотрел и через год слил, то в атаке Челси последние 3 года играют одни Ферраны. Они не забивают и не создают, но каким то образом до сих пор стабильно выходят в старте и у руководства даже нет желания их сливать)
Но какая, собственно, между ними разница?