Хавертц о Поттере: «Если тренера увольняют, футболисты тоже должны взять ответственность на себя. «Челси» не заслуживает 11-го места»

Теги Челси премьер-лига Англия Кай Хавертц Грэм Поттер Футбол

Кай Хавертц прокомментировал отставку Грэма Поттера

«Это непросто. Так бывает всегда, когда тренер уходит из клуба. Наша работа – выигрывать, и если тренера увольняют, мы тоже должны взять ответственность на себя за это.

Мы должны быть профессионалами и принять ситуацию. Я должен уважать Бруно Сальтора и тренерский штаб.

Сейчас не наша забота думать о том, кто возглавит команду. Потому что владельцы примут решение.

Мы должны выполнять работу на поле. Но когда у вас есть тренер на длительном промежутке времени, то нам как игрокам легче.

Мы все очень расстроены уходом Грэма Поттера из клуба, но должны принять ситуацию.

В чемпионате еще предстоит провести девять матчей. «Челси» не заслуживает 11-го места. Это неприятно, но мы должны держаться вместе», – сказал полузащитник «Челси».

7 комментариев

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SWAGG
Ответ The Best
Судя по игре Челси не заслуживает даже места в Лиге Европы,как фанат Челси говорю.Да мы моменты создаём и по XG хороши но реализация у нас ужасная,брака много и взаимопонимания пока не хватает.Счет и позиция в лиге всю картину показывают.
Да потому что одни бичи в атаке, тут хоть Пепуна зови и он ничего не даст с таким подбором игроков в атаке.
Если у Пепса был Ферран, на которого он посмотрел и через год слил, то в атаке Челси последние 3 года играют одни Ферраны. Они не забивают и не создают, но каким то образом до сих пор стабильно выходят в старте и у руководства даже нет желания их сливать)
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The Best
Судя по игре Челси не заслуживает даже места в Лиге Европы,как фанат Челси говорю.Да мы моменты создаём и по XG хороши но реализация у нас ужасная,брака много и взаимопонимания пока не хватает.Счет и позиция в лиге всю картину показывают.
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Дамир Байназаров
11 места точно не заслуживают, вот 10 место самое то
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Temp Account
Прекрати мазать и начни уже забивать красивые голы, товарищ Кай!
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CriminalJoint62
Не зря партнеры называют его ослом 😂🤣😭
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Velirpa
надо было переходить в Баварию.
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Fierce
11ого, может, и не заслуживают, но точно не выше 7ого.
Но какая, собственно, между ними разница?
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