Хавертц о Поттере: «Если тренера увольняют, футболисты тоже должны взять ответственность на себя. «Челси» не заслуживает 11-го места»

Кай Хавертц прокомментировал отставку Грэма Поттера

«Это непросто. Так бывает всегда, когда тренер уходит из клуба. Наша работа – выигрывать, и если тренера увольняют, мы тоже должны взять ответственность на себя за это.

Мы должны быть профессионалами и принять ситуацию. Я должен уважать Бруно Сальтора и тренерский штаб.

Сейчас не наша забота думать о том, кто возглавит команду. Потому что владельцы примут решение.

Мы должны выполнять работу на поле. Но когда у вас есть тренер на длительном промежутке времени, то нам как игрокам легче.

Мы все очень расстроены уходом из клуба, но должны принять ситуацию.

В чемпионате еще предстоит провести девять матчей. «Челси» не заслуживает 11-го места. Это неприятно, но мы должны держаться вместе», – сказал полузащитник « ».