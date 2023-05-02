«Дагестанцы очень темпераментные, как все кавказцы. В Москве люди лезут из кожи, чтобы проявить себя. А норвежцы вообще не напрягаются, кайфуют от жизни». Защитник «Динамо» Махачкала Гасанов о менталитете

Шамиль Гасанов назвал отличия в менталитете русских, дагестанцев и норвежцев.

– Норвегия – одна из лучших стран по качеству жизни в мире. В чем это ощущалось?

– Да во всем. Все очень чисто, красиво, отремонтировано, дорогие отличные, медицина – не до чего докопаться! Норвежцы живут, получают от жизни удовольствие. Но сравнить, например, с Москвой я не могу. Это разные города: в Тромсе очень спокойно, тихо, а в Москве все по-другому.

– В чем главное различие между дагестанцами, русскими и норвежцами?

– Дагестанцы очень темпераментные, вспыльчивые, как все кавказцы. Русские поспокойнее, но они как будто сами в себе. Особенно в Москве: там люди живут в погоне, хотят заработать побольше, лезут из кожи, чтобы проявить себя. А норвежцы вообще не напрягаются, кайфуют от жизни. Они не будут делать то, что не входит в их обязанности. Для них работа – не приоритет.

– Вам понравилась жизнь в Европе? Хотели бы остаться подольше в Европе?

– Да, конечно, понравилось. Я хотел бы еще там поиграть, если вдруг получится. Во второй раз я бы более серьезно к этому отнесся, – сказал защитник махачкалинского « ».

В 2017 году находился в системе норвежского « ».

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