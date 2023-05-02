«Дагестанцы очень темпераментные, как все кавказцы. В Москве люди лезут из кожи, чтобы проявить себя. А норвежцы вообще не напрягаются, кайфуют от жизни». Защитник «Динамо» Махачкала Гасанов о менталитете

Теги премьер-лига Россия высшая лига Норвегия Тромсе Первая лига Шамиль Гасанов Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Гасанов назвал отличия в менталитете русских, дагестанцев и норвежцев.

– Норвегия – одна из лучших стран по качеству жизни в мире. В чем это ощущалось?

– Да во всем. Все очень чисто, красиво, отремонтировано, дорогие отличные, медицина – не до чего докопаться! Норвежцы живут, получают от жизни удовольствие. Но сравнить, например, с Москвой я не могу. Это разные города: в Тромсе очень спокойно, тихо, а в Москве все по-другому.

– В чем главное различие между дагестанцами, русскими и норвежцами?

– Дагестанцы очень темпераментные, вспыльчивые, как все кавказцы. Русские поспокойнее, но они как будто сами в себе. Особенно в Москве: там люди живут в погоне, хотят заработать побольше, лезут из кожи, чтобы проявить себя. А норвежцы вообще не напрягаются, кайфуют от жизни. Они не будут делать то, что не входит в их обязанности. Для них работа – не приоритет.

– Вам понравилась жизнь в Европе? Хотели бы остаться подольше в Европе?

– Да, конечно, понравилось. Я хотел бы еще там поиграть, если вдруг получится. Во второй раз я бы более серьезно к этому отнесся, – сказал защитник махачкалинского «Динамо».

В 2017 году Гасанов находился в системе норвежского «Тромсе».

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12 комментариев

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Екн Лор
В Норвегии нет дагестанских москвичей
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Екн Лор
В Норвегии нет дагестанских москвичей
в Норвегии есть Ословские сомалийцы, по сравнению с ними дагестанские москвичи это детский сад)
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Честный контроль
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Был ли Пушкин умным? По отзывам современников крайне вспыльчивый, агрессивный и довольно буйный тип.
Талантливый не всегда умный, сударь. Но попытка натянуть сову на глобус принята.
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Честный контроль
Обычно вспыльчивые те, у кого знаний в голове поменьше. Умный человек вспыльчивым быть не может.
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окечуква
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
в Норвегии есть Ословские сомалийцы, по сравнению с ними дагестанские москвичи это детский сад)
Факт. У них даже целый райончик свой есть практически по шариату живущий.
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ZamoRano
Ответ Честный контроль
Талантливый не всегда умный, сударь. Но попытка натянуть сову на глобус принята.
Ты сначала тогда поясни, что вкладываешь в понятие "ум", Перельман например тоже вспыльчивый и он уж явно умнее тебя.
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Teodrakis
Детство в менталитете называют гордостью
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Romeo Yankovich
а как же руссофобия в стране НАТО??? нужно проверить, не иноагент ли это случайно
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Добрый Ретроград
Просто в Норвегии нет всей этой пакости с Кавказа, в отличие от Москвачкалы. Муслимов хватает, но норвежцы хорошие парни, как и датчане. России не хватает своего Расмуса Палудана. Да плюс в Норвегии есть нефть, в отличие от РФ. Вот если бы в России нашли нефть, было бы всё круто.
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Фан Рубина
В общем, надо в Норвегию побольше отправить темпераментных людей, чтобы взбодрить вялых норвегов.
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