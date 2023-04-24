Гаджиев о том, потянет ли махачкалинское «Динамо» РПЛ: «Инфраструктура у нас на порядок лучше многих в Первой лиге, финансовая составляющая – невысокая»

Гаджи Гаджиев оценил вероятность выхода махачкалинского «Динамо» в Мир РПЛ.

После 28 туров клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

«Динамо» по ходу сезона задачи в Первой лиге не меняет. Мы готовимся к каждой следующей игре, нам надо расти, а там посмотрим, получится ли попасть в РПЛ в следующем сезоне. Специально проигрывать мы не собираемся. Не знаю, способна ли команда добиться повышения в классе в этом году.

Есть другие команды, которые впереди нас на много очков. Да, их можно отыграть, но также можно опуститься ниже в турнирной таблице. Все равно пять очков – это большой гандикап для такого маленького количества игр в чемпионате, которые остались.

Потянем ли мы РПЛ, если все-таки выйдем туда по окончании сезона? Инфраструктура у нас на порядок лучше многих команд Первой лиги, а вот финансовая составляющая у нас невысокая. Но эту тему я не хотел бы обсуждать», – сказал президент махачкалинского « ».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол