Гаджиев о том, потянет ли махачкалинское «Динамо» РПЛ: «Инфраструктура у нас на порядок лучше многих в Первой лиге, финансовая составляющая – невысокая»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев оценил вероятность выхода махачкалинского «Динамо» в Мир РПЛ.

После 28 туров клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

«Динамо» по ходу сезона задачи в Первой лиге не меняет. Мы готовимся к каждой следующей игре, нам надо расти, а там посмотрим, получится ли попасть в РПЛ в следующем сезоне. Специально проигрывать мы не собираемся. Не знаю, способна ли команда добиться повышения в классе в этом году.

Есть другие команды, которые впереди нас на много очков. Да, их можно отыграть, но также можно опуститься ниже в турнирной таблице. Все равно пять очков – это большой гандикап для такого маленького количества игр в чемпионате, которые остались.

Потянем ли мы РПЛ, если все-таки выйдем туда по окончании сезона? Инфраструктура у нас на порядок лучше многих команд Первой лиги, а вот финансовая составляющая у нас невысокая. Но эту тему я не хотел бы обсуждать», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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6 комментариев

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Назар Игорь
Жалуется на отсутствие денег, это при том что дотационные вливания в Дагестан на душу населения самые большие в России среди других регионов. Вот и вкладывайте деньги в футбол, а то зациклились на ММА.
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Apol
Так есть Анжи-Арена, а вот как по финансам будет - вопрос сложный
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goshforever
Всегда удивляло, ЗАЧЕМ бесконечно называть вновь создаваемые клубы "Динамо". Старых-то девать некуда.
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Алексей Ненахов
Лучше в ММА пусть заявляются
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Balt
Не, ну на один сезон забраться могут. Но с бюджетом Динамо конечно вряд ли удастся закрепиться. Тут только если богатые дагестанцы из Москвы и других нефтегазовых регионов ввалят 600-800 млн. руб. стабильно и ежегодно дополнительно к текущей сумме тогда нормально.
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