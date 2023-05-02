Невилл о Бруну: «Лучший игрок «МЮ», но болельщики и игроки наверняка думают: «Хватит ныть!» Я тоже много жаловался – но не на партнеров прямо на поле»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Гари Невилл считает, что Бруну Фернандеш слишком много жалуется на партнеров по команде.

«Бруну Фернандеш – самый эффективный игрок «Манчестер Юнайтед», он лучший игрок команды.

Но я думаю, что все болельщики и, вероятно, все игроки «МЮ» думают: «Хватит ныть!» Я много жаловался, но не на собственных партнеров прямо на поле!

Так что это, вероятно, идеальная характеристика Бруну Фернандеша. Он выигрывает матчи, уровень «МЮ» невероятно падает, когда его нет в составе, – и мы недавно видели это в матче с «Севильей».

Это важная победа для «Манчестер Юнайтед». Бруну – звезда, его статистика по голам и голевым передачам невероятна для позиции, на которой он играет. Он всегда хочет получить мяч, у него хватает смелости, он все время борется. Но, возможно, одному или двум его товарищам по команде нужно время от времени говорить ему, чтобы он перестал жаловаться, и, вероятно, он примет это к сведению», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Gary Neville Podcast.

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13 комментариев

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Hella black
Бруну топарь 🔝 и пас может выдать конфетку,пробить метров с 20,обыграть один в один,поле видит как на ладони. Но вот нытьё его и излишний артистизм портят всю малину.
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Tun
Хватит давить на Бруну со всех сторон. На условных Антони/Санчо/Марсьяля срываться и на поле не грех
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jSH
Ответ Chuha-Motibg
Сколько голов из этой невероятной статистики пришли с пенальти? То что без Бруну МЮ играет как говно в проруби говорит о низком уровне остальных игроков, а не невероятности Бруну
61 гол (23 из них с пенальти)
53 голевых паса

за 178 игр

итого если выкинуть пенальти (хоть и непонятно почему) - 91 гол+пас за 178 игру, это 0.5 гол+пас за игру.

Т.е. БЕЗ ПЕНАЛЬТИ он в каждой второй игре забивает или отдаёт голевую. Действительно ничего невероятного, ага.
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Chuha-Motibg
Сколько голов из этой невероятной статистики пришли с пенальти? То что без Бруну МЮ играет как говно в проруби говорит о низком уровне остальных игроков, а не невероятности Бруну
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Konstantin Meerov
лучший португалец в истории МЮ
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Isshin88
Лучший у МЮ как обычно холодильник Макгуайр. Лучший британский защитник.
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Блуждающий странник
Ответ S100 Winner
Уже до наглости преувеличивают с дифирамбами в адрес Бруну. За сезон в АПЛ оформил лишь 7 ассистов и 6 голов, а ошибок допустил и моментов упустил в раза 3 больше. Много матчей и вовсе провалил и был бледной мухой, несмотря на то, что ещё довольно молод в свои 28
13 голевых действий это мало? Тем более он не острие играет. Каких ошибок и каких моментов. Бруну выполняет колоссальный объем работы, при этом по созиданию в АПЛ в лидерах и уступает только Де Брюйне, у которого условия комфортные и в паре игроки сильнее. Второй по ключевым передачам за матч, второй по созданным большим шансам в АПЛ. В среднем по 2 отбора за игру, прессингует в 2 раза при этом больше чем Де Брюйне. Вся игра МЮ на Бруну строится. Для сравнения у Бруну 26 созданных больших шансов, а у Де Брюйне 30. Только у одного 7 ассистов, а у второго 16. Может догадаешься почему

Интересно чем тебя Бруну обидел? Зачем придумывать истории про бледных мух когда человек в мире в числе лучших игроков на своей позиции. Мечта для любого тренера
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