Невилл о Бруну: «Лучший игрок «МЮ», но болельщики и игроки наверняка думают: «Хватит ныть!» Я тоже много жаловался – но не на партнеров прямо на поле»
Гари Невилл считает, что Бруну Фернандеш слишком много жалуется на партнеров по команде.
«Бруну Фернандеш – самый эффективный игрок «Манчестер Юнайтед», он лучший игрок команды.
Но я думаю, что все болельщики и, вероятно, все игроки «МЮ» думают: «Хватит ныть!» Я много жаловался, но не на собственных партнеров прямо на поле!
Так что это, вероятно, идеальная характеристика Бруну Фернандеша. Он выигрывает матчи, уровень «МЮ» невероятно падает, когда его нет в составе, – и мы недавно видели это в матче с «Севильей».
Это важная победа для «Манчестер Юнайтед». Бруну – звезда, его статистика по голам и голевым передачам невероятна для позиции, на которой он играет. Он всегда хочет получить мяч, у него хватает смелости, он все время борется. Но, возможно, одному или двум его товарищам по команде нужно время от времени говорить ему, чтобы он перестал жаловаться, и, вероятно, он примет это к сведению», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Gary Neville Podcast.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
53 голевых паса
за 178 игр
итого если выкинуть пенальти (хоть и непонятно почему) - 91 гол+пас за 178 игру, это 0.5 гол+пас за игру.
Т.е. БЕЗ ПЕНАЛЬТИ он в каждой второй игре забивает или отдаёт голевую. Действительно ничего невероятного, ага.
Интересно чем тебя Бруну обидел? Зачем придумывать истории про бледных мух когда человек в мире в числе лучших игроков на своей позиции. Мечта для любого тренера