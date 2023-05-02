Невилл о Бруну: «Лучший игрок «МЮ», но болельщики и игроки наверняка думают: «Хватит ныть!» Я тоже много жаловался – но не на партнеров прямо на поле»

Гари Невилл считает, что Бруну Фернандеш слишком много жалуется на партнеров по команде.

«Бруну Фернандеш – самый эффективный игрок « », он лучший игрок команды.

Но я думаю, что все болельщики и, вероятно, все игроки «МЮ» думают: «Хватит ныть!» Я много жаловался, но не на собственных партнеров прямо на поле!

Так что это, вероятно, идеальная характеристика . Он выигрывает матчи, уровень «МЮ» невероятно падает, когда его нет в составе, – и мы недавно видели это в матче с «Севильей».

Это важная победа для «Манчестер Юнайтед». Бруну – звезда, его статистика по голам и голевым передачам невероятна для позиции, на которой он играет. Он всегда хочет получить мяч, у него хватает смелости, он все время борется. Но, возможно, одному или двум его товарищам по команде нужно время от времени говорить ему, чтобы он перестал жаловаться, и, вероятно, он примет это к сведению», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Gary Neville Podcast.

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