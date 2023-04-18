«Лишь у Месси больше результативных действий, чем у Бруну. Но Фернандешу нужен Эриксен, чтобы выйти на новый уровень». Фердинанд о хавбеке «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Кристиан Эриксен Бруну Фернандеш Футбол

Рио Фердинанд сравнил Бруну Фернандеша с Лионелем Месси, говоря об эффективности.

«Бруну отдает передачи, создает моменты. Если взглянуть на его статистику, то лишь Месси соперничает с ним по результативным действиям с тех пор, как португалец перешел в «Манчестер Юнайтед».

Я не говорю, что Бруну на уровне Месси, никто об этом не говорит. Он не на уровне Месси. Но лишь у Месси статистика лучше.

Бруну нужен Эриксен, чтобы выйти на следующий уровень. Кристиан отдает множество простых передач, которые очень полезны для его партнеров», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.

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84 комментария

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CyberUnited
Ответ Ман Сити
О чем он говорит? Про какие-то там мифические голы в ЛЕ? Открыл стату Пенальдеша 10 г+п и 1 пенка за сезон в чемпионате. Да... такую стату только Месси имеет) Новый уровень, видимо, 2 пенки. Зачем так пиарят это, вечно машущее руками в сторону судьи, полено?
А что не так, Бруну и Месси единственные игроки с минимум 50+50 по голам и ассистам с тех пор как Бруну перешел в МЮ. Он об этом и сказал. Нужно дальше заголовка читать.
+85
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+82
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kusto
Ответ iegord
Я либо не понял математику Фердинанда, либо вообще не понимаю комментаторов, ставящих минуса. Посмотрел стату на Спортсе, за последние 4 сезона (с момента прихода Фернандеша в МЮ) у него ровно 100 г+п во всех турнирах. У Холланда - 145, у Кейна - 140. Это я взял первых двух игроков навскидку для подсчета и сравнения. Есть подозрение, что если посчитать стату Салаха, Бензема, Левандовски, то там тоже будет сильно больше 100 результативных действий. О чем тогда Фердинанд говорит?
Эта статистика приводилась пару дней назад и тут она упомянута урезанно: речь об игроках, которые с момента прихода Бруну сделали не менее 50 ассистов и забили не менее 50 голов. Не о сумме, а о пороге каждого показателя. Таких игроков только двое.
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+70
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AJ44
Ответ iegord
Я либо не понял математику Фердинанда, либо вообще не понимаю комментаторов, ставящих минуса. Посмотрел стату на Спортсе, за последние 4 сезона (с момента прихода Фернандеша в МЮ) у него ровно 100 г+п во всех турнирах. У Холланда - 145, у Кейна - 140. Это я взял первых двух игроков навскидку для подсчета и сравнения. Есть подозрение, что если посчитать стату Салаха, Бензема, Левандовски, то там тоже будет сильно больше 100 результативных действий. О чем тогда Фердинанд говорит?
Минимум 50+50 нет ни у кого перечисленных тобой
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Пирс Морган
Года идут, но все равно всех продолжают сравнивать с Месси
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Парень со двора Шмурнова
А еще вы забыли (наверняка не специально) добавить, что во всех тех матчах, кроме буквально двух, Роналду забивал и вылет Юве не был следствием его плохой игры.
А еще ты специально забываешь,что по оценкам Лео был лучший в ПСЖ.И если бы Мбаппе и др. партнеры Лео забивали выходы один на один,то и игра с Баварией пошла бы по другому.Лео создает моменты,а Кринж в Юве это пенальти и замыкания с метра в пустые.
+31
-13
+18
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Терминатор///Айлбибекович
Никто не на уровне Месси,даже 35-летнего.А про вылеты в 1/8 в ЛЧ,так и соперники были Бавария и Реал.Во всяком случае не Лион,Аякс и какая то португальская команда(не помню),как у Кринжа в Юве.Все познается в сравнении.
+30
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breeze1989
Ответ Temp LC
у Месси и Роналду почти схожее количество голов в штрафной площади. Да и Месси в этом сезоне закатил в пустые раза 4 или 5 .А на чм у Месси почти всё голы с пенальти,получается и Месси замыкатель и пенальтист? Глупая логика конечно у тебя.
Месси забивает больше всех ударами из-за штрафной в последних фиг знает скольких сезонах.
Какое-то вообще неуместное сравнение с Месси.
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VERBLYUD
Ответ KING_OF_RUSSIA
А Месси играет в лиге, которая на миллиард световых лет отстает от АПЛ, действительно - высосана из пальца
Вы так пишете как будто Месси всю жизнь играет в лиге 1. То есть, Роналду можно было играть 1 сезон в 7 лиге, 1 сезон в 4, много сезонов в 3-й, а сейчас вообще в 144-й, а Месси, который всю жизнь играл в 1-2 лигах, не может себе позволить после 34 поиграть пару сезонов в 5 лиге? Не волнуйтесь, его достижения в Ла Лиге полностью хватают для того, чтобы называться лучшим игроком в истории топ-5 лиг.
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iegord
Я либо не понял математику Фердинанда, либо вообще не понимаю комментаторов, ставящих минуса. Посмотрел стату на Спортсе, за последние 4 сезона (с момента прихода Фернандеша в МЮ) у него ровно 100 г+п во всех турнирах. У Холланда - 145, у Кейна - 140. Это я взял первых двух игроков навскидку для подсчета и сравнения. Есть подозрение, что если посчитать стату Салаха, Бензема, Левандовски, то там тоже будет сильно больше 100 результативных действий. О чем тогда Фердинанд говорит?
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Александр Никитин
ждем книгу как быть лучшим по статистике и вылететь в 1-8
ждём книгу как быть лучшим играя за аль-наср
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Коля Питерский
Ответ Temp LC
у Месси и Роналду почти схожее количество голов в штрафной площади. Да и Месси в этом сезоне закатил в пустые раза 4 или 5 .А на чм у Месси почти всё голы с пенальти,получается и Месси замыкатель и пенальтист? Глупая логика конечно у тебя.
Глупо сравнивать только по голам, пенальти нужно заслужить игрой, такими действиями как голевая передача, которых у Месси четыре на ЧМ и больше всех в лиге, отбор мяча и прессинг, вот что делает Месси уникальным, в отличии от бездарных замыкателей. Что значит почти все голы? Либо все с пенальти, либо почти все с игры. Вот именно, почти схожее количество голов, только у Месси больше за пределами, и он играет в футбол, а не пасётся в штрафной, создает моменты.
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Мохнатый55
Ответ Парень со двора Шмурнова
А еще вы забыли (наверняка не специально) добавить, что во всех тех матчах, кроме буквально двух, Роналду забивал и вылет Юве не был следствием его плохой игры.
С Лионом провалил первый матч, с Порту провалил оба матча, да ещё и стал виновником гола в ворота Юве.
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Коля Питерский
Ответ Парень со двора Шмурнова
А еще вы забыли (наверняка не специально) добавить, что во всех тех матчах, кроме буквально двух, Роналду забивал и вылет Юве не был следствием его плохой игры.
Наверно как и вы не хотите признавать специально, о трёх голах и четырёх передачах на ЧМ, который выиграл Месси, следствием его хорошей игры.
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Alexander Yavriantz
В этом сезоне Бруно супер-топ вне голевых действий. На фоне травм/дисквалификаций Эриксена и Каземиро у него наметился мощный прогресс в контроле игры.
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Борис Александрович
Ответ Elkorazon01
Бруно играет в АПЛ( не в самой сильной команде), а пешеход в самом слабом чемпионате( из топ5) и в клубе гегемоне) поменять бы их местами посмотреть какая статистика была бы у пешехода( с левым кубком чм)
🧯
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Станислав Л
Ответ &_Bishep_&
Внеочередная ковидная Копа (от которой многие отказывались, но приняли участия под угрозой дисквалификации), затем зимний катарский ЧМ с заранее предрешенным итогом......Так себе .
да-да, копа не турнир (Бразилия у себя дома повержена), чемпионат мира подаренный с двумя пенками в финале в ворота будущих чемпионов и спасение Мартинеса в конце доп.времени - только бишеп знал исход заранее... Бывает хуже, но реже
+3
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kucerov664@gmail.com
Ответ Elkorazon01
Бруно играет в АПЛ( не в самой сильной команде), а пешеход в самом слабом чемпионате( из топ5) и в клубе гегемоне) поменять бы их местами посмотреть какая статистика была бы у пешехода( с левым кубком чм)
Сёл бы давно в таз, может бы и потухло, а то с декабря месяца🤣🤣🤣
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romaroman26
Ответ Фанат спорта01
у де брюйне больше очков по гол+пас за это время он тоже нападающий?
Не больше. И тут именно 50 голевых и 50 голов, а не общая гол +пас. И пост тут был на днях именно об этом. Внимательнее будь, и перестанешь казаться недолеким
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Никита Смолов
Ответ iegord
Я либо не понял математику Фердинанда, либо вообще не понимаю комментаторов, ставящих минуса. Посмотрел стату на Спортсе, за последние 4 сезона (с момента прихода Фернандеша в МЮ) у него ровно 100 г+п во всех турнирах. У Холланда - 145, у Кейна - 140. Это я взял первых двух игроков навскидку для подсчета и сравнения. Есть подозрение, что если посчитать стату Салаха, Бензема, Левандовски, то там тоже будет сильно больше 100 результативных действий. О чем тогда Фердинанд говорит?
Тебя не смутило что разговор про результативные действия !? Это не только голы…. Хотя если ты пишешь, что Холанду надо отдать ЗМ за его голы , что тут думать…
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Никто не на уровне Месси,даже 35-летнего.А про вылеты в 1/8 в ЛЧ,так и соперники были Бавария и Реал.Во всяком случае не Лион,Аякс и какая то португальская команда(не помню),как у Кринжа в Юве.Все познается в сравнении.
А еще вы забыли (наверняка не специально) добавить, что во всех тех матчах, кроме буквально двух, Роналду забивал и вылет Юве не был следствием его плохой игры.
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Станислав Л
Ответ Temp LC
у Месси и Роналду почти схожее количество голов в штрафной площади. Да и Месси в этом сезоне закатил в пустые раза 4 или 5 .А на чм у Месси почти всё голы с пенальти,получается и Месси замыкатель и пенальтист? Глупая логика конечно у тебя.
не свисти - у Месси 3+3 без пенальти
+5
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+2
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kucerov664@gmail.com
Ответ Ман Сити
О чем он говорит? Про какие-то там мифические голы в ЛЕ? Открыл стату Пенальдеша 10 г+п и 1 пенка за сезон в чемпионате. Да... такую стату только Месси имеет) Новый уровень, видимо, 2 пенки. Зачем так пиарят это, вечно машущее руками в сторону судьи, полено?
Ну лучше с ним, чем полено норвежское🤣🤣ни техники, ни паса
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kucerov664@gmail.com
Ответ &_Bishep_&
За 15-минут до окончания прошлогоднего чемпионата в режиме он-лайн на первом месте шёл Ливерпуль. Кстати 3 года назад именно он и стал чемпионом Англии. Товарищ, Вы только что капитально облажались. Ну ничего, через такое тоже надо пройти. А главное даже отстающие далеко от лидера английские клубы на много сильнее второй, третьей, четвертой............команд Лиги1.
Ну этот не придётся тебе смотреть до последней секунды, а в следующем сезоне лигу Европы глянешь на ютубе, нарезки🤡
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Терминатор///Айлбибекович
А еще ты специально забываешь,что по оценкам Лео был лучший в ПСЖ.И если бы Мбаппе и др. партнеры Лео забивали выходы один на один,то и игра с Баварией пошла бы по другому.Лео создает моменты,а Кринж в Юве это пенальти и замыкания с метра в пустые.
Ну вот, по крайней мере признаете, что Роналду забивал, отличный прогресс! ☺️
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Арман Мартиросян
Эта статистика со сравнением с Месси высосана из пальца, так как Бруно штатный пенальтист, а МЮ за это время бил очень много, даже рекорд побили в каком то сезоне, точно не помню уже. В других командах пенальти обычно бьют нападающие, поэтому не так много полузащитников с такой статой. Тот же Де Брюйне в разы лучше него, но пенальти бьёт по большим праздникам.
+8
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+1
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