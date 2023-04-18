Рио Фердинанд сравнил Бруну Фернандеша с Лионелем Месси, говоря об эффективности.

«Бруну отдает передачи, создает моменты. Если взглянуть на его статистику, то лишь соперничает с ним по результативным действиям с тех пор, как португалец перешел в « ».

Я не говорю, что на уровне Месси, никто об этом не говорит. Он не на уровне Месси. Но лишь у Месси статистика лучше.

Бруну нужен Эриксен, чтобы выйти на следующий уровень. Кристиан отдает множество простых передач, которые очень полезны для его партнеров», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.