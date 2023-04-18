«Лишь у Месси больше результативных действий, чем у Бруну. Но Фернандешу нужен Эриксен, чтобы выйти на новый уровень». Фердинанд о хавбеке «МЮ»
Рио Фердинанд сравнил Бруну Фернандеша с Лионелем Месси, говоря об эффективности.
«Бруну отдает передачи, создает моменты. Если взглянуть на его статистику, то лишь Месси соперничает с ним по результативным действиям с тех пор, как португалец перешел в «Манчестер Юнайтед».
Я не говорю, что Бруну на уровне Месси, никто об этом не говорит. Он не на уровне Месси. Но лишь у Месси статистика лучше.
Бруну нужен Эриксен, чтобы выйти на следующий уровень. Кристиан отдает множество простых передач, которые очень полезны для его партнеров», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.
Какое-то вообще неуместное сравнение с Месси.