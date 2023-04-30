Тен Хаг про 1:0 с «Виллой»: «Впечатляющее выступление «МЮ». Мы контролируем ситуацию в топ-4»
Эрик тен Хаг отметил высокий уровень игры «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы» (1:0).
«Хорошая победа, впечатляющее выступление «Манчестер Юнайтед». Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали.
Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной.
Линделеф блистательно сыграл, полностью контролировал зону вокруг Уоткинса. Бруну провел очередной отличный матч. Наш план заключался в том, чтобы он вышел справа и делал забегания за спину защитникам, и это сработало.
Мы идем от матча к матчу, дальше – «Брайтон», так что придется снова усердно трудиться. Нам нужно снова показать страсть и не беспокоиться о табличке. Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4, все в наших руках», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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