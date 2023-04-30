Тен Хаг про 1:0 с «Виллой»: «Впечатляющее выступление «МЮ». Мы контролируем ситуацию в топ-4»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Виктор Линделеф Олли Уоткинс Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил высокий уровень игры «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы» (1:0).

«Хорошая победа, впечатляющее выступление «Манчестер Юнайтед». Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали.

Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной.

Линделеф блистательно сыграл, полностью контролировал зону вокруг Уоткинса. Бруну провел очередной отличный матч. Наш план заключался в том, чтобы он вышел справа и делал забегания за спину защитникам, и это сработало.

Мы идем от матча к матчу, дальше – «Брайтон», так что придется снова усердно трудиться. Нам нужно снова показать страсть и не беспокоиться о табличке. Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4, все в наших руках», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария

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CyberUnited
Ответ munkz
Астон Вилла никакая сегодня была скорее, чем Ман Юнайтед "впечатляющ". Вообще не смотрел матчей АВ в этом сезоне (ну кроме матчей с Ман Юнайтед), а целом скорее удивлен что у них были долгие серии из забитых мячей и пятое-шестое место в таблице.
То что Астон Вилла была никакая, и есть заслуга впечатляющей игры МЮ. Не просто так они не проигрывали с февраля, выиграли 8 из 10 последних АПЛ и забивали в каждом матче при Эмери. Сегодня все эти серии МЮ прервал.
+30
-4
+26
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Pravda glaza kolit
Надо было Тотенхем дожимать! Вот Ливерпуль уже 3:0 ведет, и были бы выше Ньюкасла..в целом сезон хорош, но много таких вот недочетов..чего только матч с Севильей стоил
Обидно
+18
-3
+15
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red hikkikomori
Ответ DolJun
7 хага с кубком венгера конечно, но сегодня судья не дал чистый пенальти за фол далота - это позор
но про чистую пенку на Решфорде ты конечно технично умолчишь
+17
-2
+15
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Black Phoenix
Сейчас задача лысого шарлатана из Голландии - удержать лигочемпионскую позицию, а в следующем сезоне добраться до стадии плей-офф, желательно повыше. Тогда это будет уже успехом на некоторой дистанции.
+9
-4
+5
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Donald J. Trump
Ответ DolJun
7 хага с кубком венгера конечно, но сегодня судья не дал чистый пенальти за фол далота - это позор
Челси даже 2-й десяток АПЛ не контролирует. Но слава богу есть запас прочности что бы не вылететь пенсам.
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DolJun
Ответ Dm Kznts
а за фол на Рэшфорде?
ответил выше
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DolJun
Ответ red hikkikomori
но про чистую пенку на Решфорде ты конечно технично умолчишь
момента с рэшфордом не видел, врать не буду. досмотрел до гола бруну и вырубил, поэтому умолчу, но не совсем технично
+1
-1
0
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Dm Kznts
Ответ DolJun
7 хага с кубком венгера конечно, но сегодня судья не дал чистый пенальти за фол далота - это позор
а за фол на Рэшфорде?
+3
-3
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Lavinka
Ответ CoTTo
ахаааааааааааааа)) контролируем ситуацию это 4 место))
Или 3 - матч в запасе .
+1
-1
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Александр Калашников
Ответ munkz
Астон Вилла никакая сегодня была скорее, чем Ман Юнайтед "впечатляющ". Вообще не смотрел матчей АВ в этом сезоне (ну кроме матчей с Ман Юнайтед), а целом скорее удивлен что у них были долгие серии из забитых мячей и пятое-шестое место в таблице.
Вилла действительно играла как полудохлая . . Но нападающие МЮ тоже не отставали. Играли хорошо, но решающим ударом было что то не так . Каждый раз просто катали мяч в сторону голкипера и он без труда поймал его. Особенно во втором тайме.
+1
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jzx
Ответ Pravda glaza kolit
Надо было Тотенхем дожимать! Вот Ливерпуль уже 3:0 ведет, и были бы выше Ньюкасла..в целом сезон хорош, но много таких вот недочетов..чего только матч с Севильей стоил Обидно
Не хватает силенок, все таки они всех больше матчей провели в топ 5 чемпионатах. Надо было на кубки резерв выставлять
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limon brawl-stars top
Ответ Pravda glaza kolit
Надо было Тотенхем дожимать! Вот Ливерпуль уже 3:0 ведет, и были бы выше Ньюкасла..в целом сезон хорош, но много таких вот недочетов..чего только матч с Севильей стоил Обидно
согласен
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<~Inter~>
Уход Конте предопределил всю борьбу за топ 4. С ним может быть ещё был бы шанс побороться, а так четверка давно уже определилась
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Павел Сильвестров
Так Арсенал в свое время контролировал ситуацию в топ-4
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Censormorum
Травмы и плотный календарь делают своё дело... От командной игры почти ничего не осталось. Выручают забросы на открывающихся за спины защитников фланговых нападающих (Рэшфорд и Антони/Бруно). Нужно оставлять за собой место в ЛЧ по итогам сезона и кровь из носу приобретать высококлассного нападающего до начала летней подготовки.
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Recreated
Контролируют они...ну, крутые ребята!
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Мукунку хороший
Но впечатляющего конечно мало.. забивать надо больше..только вот кому.?
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