Умер спортивный журналист Андрей Малосолов. Экс-главе пресс-службы РФС было 50 лет

Теги ЦСКА Андрей Малосолов РФС ТАСС Кирилл Брейдо Футбол

Спортивный журналист Андрей Малосолов скончался в возрасте 50 лет.

Об этом рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Журналист и преданный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов скончался на 51-м году жизни», – сообщил Брейдо.

Малосолов работал в изданиях «Версия», «Комсомольская правда», «Российская газета» и на телеканале «Царьград». В качестве военного корреспондента агентства «РИА Новости» освещал первую чеченскую кампанию и конфликт в Югославии. 

С 2005 по 2010 год он занимал должность руководителя пресс-службы РФС

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10 комментариев

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Evgeny Trifonov
Культовая личность для движения фанатов ЦСКА. Его переписки в твиттере со Спириком легендарны
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Toni_Montana
Про мертвых либо хорошо, либо ничего (хотя оригинал немного другой)
Помолчим
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encaro_one
Националист, расист, антисемит, автор одной из первых атак ботов на sportsru, лучший журналист ЦарьградТВ и просто помощник Газаева в деле объединенного чемпионата.
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SlevinKelevra8
Но есть и хорошие новости, как говорится...
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encaro_one
Ответ Toni_Montana
Про мертвых либо хорошо, либо ничего (хотя оригинал немного другой) Помолчим
"либо ничего, кроме правды"
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