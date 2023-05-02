Умер спортивный журналист Андрей Малосолов. Экс-главе пресс-службы РФС было 50 лет

Спортивный журналист Андрей Малосолов скончался в возрасте 50 лет.

Об этом рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Журналист и преданный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов скончался на 51-м году жизни», – сообщил Брейдо.

Малосолов работал в изданиях «Версия», «Комсомольская правда», «Российская газета» и на телеканале «Царьград». В качестве военного корреспондента агентства «РИА Новости» освещал первую чеченскую кампанию и конфликт в Югославии.

С 2005 по 2010 год он занимал должность руководителя пресс-службы .

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