Бабаев о встрече ЦСКА с главой судей РФС Каманцевым: «Это будет открыто, чтобы ни у кого не возникало вопросов»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Роман Бабаев Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Роман Бабаев высказался по поводу встречи с главой департамента судейства РФС.

– Когда ЦСКА планирует проводить встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым?

– Договорились, что просто получим соответствующее приглашение. Это будет более централизованно, открыто, чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов и инсинуаций, – сказал гендиректор ЦСКА.

26 апреля глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что клубы лиги на заседании общего собрания договорились провести встречу с Каманцевым по окончании сезона-2022/23.

Напомним, в середине марта руководство и тренерский штаб «Спартака» общались с Каманцевым в формате закрытой беседы.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Это он на кого-то очень прозрачно намекает?
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.ru
расходимся... встреча с Каманцевым будет не с одним клубом а со всеми
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svft
более открыто: две минуты съемки в начале и минута в конце
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Сергей К
Клубы лиги договорились о встрече Бабаева с Каманцевым?
я правильно понял?)
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Евгений Цыбулин
Ответ Ебздрогыч
Это он на кого-то очень прозрачно намекает?
А догадайтесь?)))Даю подсказку:Этот клуб,после подобной встречи-получил много халявных очков,вследствие ошибок арбитров,якобы непреднамеренных?)))
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