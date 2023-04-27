Бабаев о встрече ЦСКА с главой судей РФС Каманцевым: «Это будет открыто, чтобы ни у кого не возникало вопросов»
Роман Бабаев высказался по поводу встречи с главой департамента судейства РФС.
– Когда ЦСКА планирует проводить встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым?
– Договорились, что просто получим соответствующее приглашение. Это будет более централизованно, открыто, чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов и инсинуаций, – сказал гендиректор ЦСКА.
26 апреля глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что клубы лиги на заседании общего собрания договорились провести встречу с Каманцевым по окончании сезона-2022/23.
Напомним, в середине марта руководство и тренерский штаб «Спартака» общались с Каманцевым в формате закрытой беседы.
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я правильно понял?)