Экс-вратарь «ПСЖ» Алонзо о сексе и мастурбации: «Тренеры говорили, что перед матчем не следует заниматься любовью, чтобы не терять тестостерон. На сборах трудно не разряжать ствол»

Теги Марсель ПСЖ Сент-Этьен Жером Алонзо лига 1 Франция Футбол

Жером Алонзо рассказал, как сексуальная жизнь сочетается с карьерой футболиста.

«Партнеры по команде говорили: «Нет, я не трогаю свою девушку за день до матча» (улыбается). Тренеры постоянно говорили нам, что мы не должны терять уровень тестостерона перед матчем, поэтому нам не следует заниматься любовью.

За день до матча мне никогда не хотелось заниматься любовью. Я уже думал о матче, потому что немного волновался по тысяче причин. Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое, хотел посмотреть документальный фильм о китах в Антарктиде.

Я думаю, что в повседневной жизни я довольно добродушный человек, но за 24 часа до матча меня не должны сбивать меня с толку. И это, конечно, включает в себя секс. Вот почему мне всегда нравилось что-то резко бросать, у меня есть эта одинокая сторона. Мой отказ за день до матчей был психологическим, а не физическим.

Это [мастурбация] – деликатная тема, и все же мы все привыкли к ней, потому что проводим много времени в одиночестве. Иногда нужно снять напряжение. Мы никогда не говорили об этом между собой, но это случается, и я не нахожу это вредным для здоровья.

Когда ты уезжаешь на две недели на предсезонную подготовку, мне кажется, трудно сказать, что ты не разряжаешь свой ствол. Это неправда. Мы парни, у нас есть желания, потребности, мы выделяем много тестостерона. Во время предсезонной подготовки женщин не было, поэтому нам пришлось делать то, что мы должны были делать», – сказал бывший вратарь «ПСЖ», «Сент-Этьена» и «Марселя» France Football. 

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18 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Хоть бы перчатки снимал...
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Streetbor
один игрочишка даже видеоурок записал))
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Los Galácticos
Новости которые мы заслужили...
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Арматурмалай
Скиньте ему кто нибудь гайд от Дзюбы
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Артём Матвеев
Спортс уже круче чем спид-инфо
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ЧИКО
Вот и дожили…. великолепная темя для обсуждения…. скоро спортс порно ролики будет показывать….
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Фан Рубина
Главное - чтобы друг в друга стволы не разряжали.
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Ярик01
Ответ Кирилл.С-Пб
Хоть бы перчатки снимал...
Семин: "Сними варежки! Варежки сними! Веселее работай!"
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Tigo_Volchara93
Мммм как интересно, а что будешь дальше Спортс ?
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Romeo Yankovich
а ведь многие местные не родились, когда он "разряжал ствол"
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Johny111
Уроки Дзюбы не смотрит?))
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deadjoker
Дзюба вошел в чат :)
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Denis242424
.Пора уже к камасутре переходить. Причем, к гомосяческой. Чего уж таиться, выкладывайте все как есть там у них. Будет как в японских фильмах . Просто и понятно.
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kbakha
Бросать или кидать?
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AlexZhano__
Ответ Кирилл.С-Пб
Хоть бы перчатки снимал...
документальный фильм про вратарей "Вся жизнь в cumчатках". режиссёр Вячеслав МАЛАФеев.
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