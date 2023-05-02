Экс-вратарь «ПСЖ» Алонзо о сексе и мастурбации: «Тренеры говорили, что перед матчем не следует заниматься любовью, чтобы не терять тестостерон. На сборах трудно не разряжать ствол»

Жером Алонзо рассказал, как сексуальная жизнь сочетается с карьерой футболиста.

«Партнеры по команде говорили: «Нет, я не трогаю свою девушку за день до матча» (улыбается). Тренеры постоянно говорили нам, что мы не должны терять уровень тестостерона перед матчем, поэтому нам не следует заниматься любовью.

За день до матча мне никогда не хотелось заниматься любовью. Я уже думал о матче, потому что немного волновался по тысяче причин. Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое, хотел посмотреть документальный фильм о китах в Антарктиде.

Я думаю, что в повседневной жизни я довольно добродушный человек, но за 24 часа до матча меня не должны сбивать меня с толку. И это, конечно, включает в себя секс. Вот почему мне всегда нравилось что-то резко бросать, у меня есть эта одинокая сторона. Мой отказ за день до матчей был психологическим, а не физическим.

Это [мастурбация] – деликатная тема, и все же мы все привыкли к ней, потому что проводим много времени в одиночестве. Иногда нужно снять напряжение. Мы никогда не говорили об этом между собой, но это случается, и я не нахожу это вредным для здоровья.

Когда ты уезжаешь на две недели на предсезонную подготовку, мне кажется, трудно сказать, что ты не разряжаешь свой ствол. Это неправда. Мы парни, у нас есть желания, потребности, мы выделяем много тестостерона. Во время предсезонной подготовки женщин не было, поэтому нам пришлось делать то, что мы должны были делать», – сказал бывший вратарь « », « » и « » France Football.

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