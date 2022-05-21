Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Метц», «Монако» в гостях у «Ланса», «Марсель» против «Страсбура»

«ПСЖ» сыграет дома с «Метцем», «Монако» встретится на выезде с «Лансом», «Марсель» примет «Страсбур» в 38-м, заключительном туре французской Лиги 1.
38-й тур
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Стад Раймон Копа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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