Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Метц», «Монако» в гостях у «Ланса», «Марсель» против «Страсбура»

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«ПСЖ» сыграет дома с «Метцем», «Монако» встретится на выезде с «Лансом», «Марсель» примет «Страсбур» в 38-м, заключительном туре французской Лиги 1.

Чемпионат Франции

38-й тур

Реймс – Ницца
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Метц
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Сент-Этьен
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Страсбур
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Труа
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Ренн
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Монако
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Лион
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Бордо
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Монпелье
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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