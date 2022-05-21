Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Метц», «Монако» в гостях у «Ланса», «Марсель» против «Страсбура»

сыграет дома с «Метцем», встретится на выезде с «Лансом», примет в 38-м, заключительном туре французской Лиги 1.

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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