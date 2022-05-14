Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Монпелье», «Монако» принимает «Брест»

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«ПСЖ» сыграет с «Монпелье» в гостях, «Монако» примет «Брест», «Марсель» встретится с «Ренном» в 37-м туре Лиги 1.

Чемпионат Франции

37-й тур

Метц – Анжер 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
МетцКейяр, Микельбрансис, Бронн, Куяте, Ниакате, Канде, Булая, Траоре, Сарр, де Превиль, Ламкель Зе.
АнжерМандреа, Траоре, Манко, Тома, Эбосс, Менди, Фюльжени, Бенталеб, Перейра Лаже, Баокен, Чо.
Предупреждение:
Бенталеб (23).

 

Сент-Этьен – Реймс 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мунеци, 1:1 – 12 Мангаля.
Сент-ЭтьенБернардони, Масон, Мангаля, Наде, Соу, Трауко, Будебуз, Камара, Гурна-Дуат, Хазри, Буанга.
РеймсРайкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Локо, Кеббаль, Матусива, Мунеци, Думбия, Туре, ван Берген.
Предупреждение:
Мангаля (8).

 

Страсбур – Клермон 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
СтрасбурЗельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Ньямси, Лиэнар, Прцич, Томассон, Белльгард, Гамейро, Диалло.
КлермонДжоко, Зедадка, Биллонг, Сейду, Нсимба, Гастьен, Кауи, Бускетс, Да Кунья, Байо, Аллевина.
Предупреждение:
Зедадка (10).

 

Труа – Ланс 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 14 Бьянконе.
ТруаГаллон, Каборе, Палмер-Браун, Сальмье, Бьянконе, Конте, Шавалерен, Тардье, Куаме, Рипар, Тузгар.
ЛансФариньес, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Фофана, Дукуре, Давид Кошта, Сотока, Калимуэндо.
Предупреждения:
Каборе (9), Медина (19).

 

Монако – Брест 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Дюверн, 0:2 – 23 Белаили.
МонакоНюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Вандерсон, Головин, Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.
БрестБизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Брассье, Дюверн, Ласн, Маньетти, Агуме, Белаили, Кардона, Сатриано.

 

Монпелье – ПСЖ 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Месси, 0:2 – 20 Месси, 0:3 – 26 Ди Мария.
МонпельеБерто, Суке, Коцца, Тулер, Эстев, Ристич, Молле, Делайе, Ферри, Шотар, Мавидиди.
ПСЖДоннарумма, Керер, Рамос, Маркиньос, Бернат, Вейналдум, Эррера, Верратти, Ди Мария, Месси, Мбаппе.

 

Бордо – Лорьян 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БордоПуссен, Кватенг, Марсело, Гилавоги, Ахмедходжич, Мангаш, Франсержио, Дилросун, Игнатенко, Хван Ый Чжо, Мара.
ЛорьянДрейер, Мендес, Морель, Лапорт, Ле Гофф, Лемуан, Абержель, Ле Фе, Уаттара, Моффи, Лорьянте.
Предупреждение:
Игнатенко (24).

 

Ницца – Лилль 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
НиццаБенитес, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Будауи, Лемина, Росарио, Делор, Гуири, Клюйверт.
ЛилльЛео Жардим, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Гудмундссон, Жегрова, Гомес, Онана, Йылмаз, Дэвид, Веа.
Предупреждение:
Гудмундссон (12).

 

Лион – Нант 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Дембеле.
ЛионАнтони Лопеш, Гюсто, Да Сильва, Лукеба, Энрике, Лукас Пакета, Ндомбеле, Февр, Тете, Токо-Экамби, Дембеле.
НантЛафон, Аппиа, Кастеллетто, Жиротто, Фабио, Сипрьен, Блас, Мерлен, Коко, Саймон, Коло-Муани.

 

Ренн – Марсель 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 12 Бурижо.
РеннГомис, Траоре, Агерд, Омари, Трюффер, Те, Сантамария, Маер, Бурижо, Лаборд, Терье.
МарсельМанданда, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе, Ронжье, Жерсон, Ундер, Харит.
Предупреждение:
Те (27).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

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