Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Монпелье», «Монако» принимает «Брест»

сыграет с в гостях, примет «Брест», встретится с в 37-м туре Лиги 1.

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков