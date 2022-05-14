Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Монпелье», «Монако» принимает «Брест»

«ПСЖ» сыграет с «Монпелье» в гостях, «Монако» примет «Брест», «Марсель» встретится с «Ренном» в 37-м туре Лиги 1.
37-й тур
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
-
Метц –
Кейяр, Микельбрансис, Бронн, Куяте, Ниакате, Канде, Булая, Траоре, Сарр, де Превиль, Ламкель Зе.
- Предупреждение:
- Бенталеб (23).
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Жоффруа-Гишар»
-
Сент-Этьен –
Бернардони, Масон, Мангаля, Наде, Соу, Трауко, Будебуз, Камара, Гурна-Дуат, Хазри, Буанга.
-
Реймс –
Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Локо, Кеббаль, Матусива, Мунеци, Думбия, Туре, ван Берген.
- Предупреждение:
- Мангаля (8).
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Ля Мено»
-
Страсбур –
Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Ньямси, Лиэнар, Прцич, Томассон, Белльгард, Гамейро, Диалло.
- Предупреждение:
- Зедадка (10).
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Cтад де л`Об»
- Гол:
- 1:0 – 14 Бьянконе.
-
Труа –
Галлон, Каборе, Палмер-Браун, Сальмье, Бьянконе, Конте, Шавалерен, Тардье, Куаме, Рипар, Тузгар.
-
Ланс –
Фариньес, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Фофана, Дукуре, Давид Кошта, Сотока, Калимуэндо.
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Луи II»
-
Монако –
Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Вандерсон, Головин, Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Матмют Атлантик»
-
Бордо –
Пуссен, Кватенг, Марсело, Гилавоги, Ахмедходжич, Мангаш, Франсержио, Дилросун, Игнатенко, Хван Ый Чжо, Мара.
-
Лорьян –
Дрейер, Мендес, Морель, Лапорт, Ле Гофф, Лемуан, Абержель, Ле Фе, Уаттара, Моффи, Лорьянте.
- Предупреждение:
- Игнатенко (24).
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Альянц Ривьера»
-
Лилль –
Лео Жардим, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Гудмундссон, Жегрова, Гомес, Онана, Йылмаз, Дэвид, Веа.
- Предупреждение:
- Гудмундссон (12).
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 9 Дембеле.
-
Лион –
Антони Лопеш, Гюсто, Да Сильва, Лукеба, Энрике, Лукас Пакета, Ндомбеле, Февр, Тете, Токо-Экамби, Дембеле.
- Дата проведения
- 14 мая, 22.00, «Роазон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 12 Бурижо.
-
Марсель –
Манданда, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе, Ронжье, Жерсон, Ундер, Харит.
- Предупреждение:
- Те (27).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков