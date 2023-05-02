«Дзюба доказал, что может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Он не опустил руки». Булыкин о форварде «Локо»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Булыкн высказался об игре Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

«Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере. Но Артем доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки.

Нужно узнавать в «Зените», жалеют ли они, что расстались с Дзюбой. Есть нюансы – зарплата, конкуренты, срок контракта. Но мало что скажешь, когда «Зенит» забивает, выигрывает и скоро станет чемпионом», – сказал бывший игрок «Локомотива».

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12 комментариев

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Rio de Janeiro
Надо отметить весь прогресс Локо при Галактионове ибо потрясающая эффективность Дзюбы как раз и является следствием этого.При немецких шабашников в летне-осеннем Локо очень сомневаюсь что он бы выглядел также
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Зелёный гопник
Дзюба настоящий форвард, чувствует когда нужно подставить ногу и очень техничен для своих габаритов!
Локо удачно его подписал.
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Alex_V69
За Дзюбу можно только порадоваться. Умеет держать удар.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ DpeMa111
Уровень чемпионата сильно просел, на фоне этого детского сада этот профессионал, игравший когда то в сборной и в почти пиковом Зенит, и правда на что то способен
А еще стабильно забивал в пиковых Ростове, Томи, Арсенале.
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ygcn5c2ty9
Хорошая селекция была и классный тренер, за Локомотивом приятно наблюдать. И отдельно за тем, как раскрываются Глушенков с Пиняевым, а так же на такого Дзюбу. Локомотив приобрел не пару футболистов, а лицо
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Арсений Хахатанов
Ответ Rio de Janeiro
Надо отметить весь прогресс Локо при Галактионове ибо потрясающая эффективность Дзюбы как раз и является следствием этого.При немецких шабашников в летне-осеннем Локо очень сомневаюсь что он бы выглядел также
Да, тут не только от него зависит его же эффективность. Кому надо и ассисты скидывать, и мяч к воротам соперника доставить, тут заслуга более Михалыча, что каждого на своё место ставит. И как результат, мяч до Дзюбы доходит, а уж в ворота он бить может.
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Любовь Мелехова
В этом сезоне рекорд ставит Малком, а не Дзюба. Хотя можно согласиться, что для Локо он очень пригодился.
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Максим 1986
Вот из-за последней фразы непонятно, рофлит или серьезно
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