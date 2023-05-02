«Дзюба доказал, что может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Он не опустил руки». Булыкин о форварде «Локо»
Дмитрий Булыкн высказался об игре Артема Дзюбы в составе «Локомотива».
«Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере. Но Артем доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки.
Нужно узнавать в «Зените», жалеют ли они, что расстались с Дзюбой. Есть нюансы – зарплата, конкуренты, срок контракта. Но мало что скажешь, когда «Зенит» забивает, выигрывает и скоро станет чемпионом», – сказал бывший игрок «Локомотива».
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Локо удачно его подписал.