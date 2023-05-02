Романцев о Лиге легенд: «Физически они уже не могут, как современные мастера, но умом и техникой отличаются»
Олег Романцев назвал Лигу легенд привлекательным форматом.
1 мая в Волгограде «Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» (2:0) в ретроматче, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.
«На мой взгляд, Лига легенд очень привлекательный формат. Сегодня я смотрел на футболистов обеих команд – может, физически они уже не могут выполнять такие объемы, как современные мастера, но умом и техникой, конечно, отличаются.
Поэтому, как мне кажется, болельщики будут ходить, любоваться, ностальгировать», – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.
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