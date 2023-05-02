Романцев о Лиге легенд: «Физически они уже не могут, как современные мастера, но умом и техникой отличаются»

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Олег Романцев Ротор ретро Футбол

Олег Романцев назвал Лигу легенд привлекательным форматом.

1 мая в Волгограде «Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» (2:0) в ретроматче, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

«На мой взгляд, Лига легенд очень привлекательный формат. Сегодня я смотрел на футболистов обеих команд – может, физически они уже не могут выполнять такие объемы, как современные мастера, но умом и техникой, конечно, отличаются.

Поэтому, как мне кажется, болельщики будут ходить, любоваться, ностальгировать», – сказал экс-тренер «Спартака» и сборной России.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
знаменитая техника Баженова и Комбарова
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Покрайне мере вчера посмотрел с удовольствием получше, чем некоторые матчи РПЛ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
А главное сколько болельщиков , песня !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Да имена. Дух захватывает. А почему эти легенды нашего футбола не в руководстве РФС и РПЛ вместо Алаева и Митрофанова ? Почему?
Хоккей у нас на самом высоком мировом уровне потому что в руководстве хоккея стоят прославленные мастера хоккея с мировыми именами.
Почему наш футбол не возглавляют вот эти мастера нашего футбола которых мы видели во вчерашнем матче?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
Ответ Evgeny Trifonov
знаменитая техника Баженова и Комбарова
Нуичо, лет через 15-20 будут в матче легенд будут восторгаться техникой Зе Болотного. Это такие люди, как коньяк, с возрастом только улучшаются. И это не их вина, что на пик своей техники они выходят, когда карьера давно закончилась )).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий