«ПСЖ» выплатил агентам почти 40 млн евро в сезоне-2021/22. Это клубный рекорд

Теги Марсель ПСЖ Монако лига 1 Франция бизнес агенты деньги Футбол

«ПСЖ» в прошлом сезоне установил рекорд по объему выплат посредникам.

Информацией о деятельности парижан поделилось управление по надзору за финансовой деятельностью футбольных клубов (DNCG).

С 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года столичная команда потратила на агентов 39,44 млн евро. Для сравнения приводятся расходы «Марселя» и «Монако» – 10 млн и 9,2 млн соответственно.

Это рекордная сумма для «ПСЖ». В сезоне-2017/18 на комиссионные было потрачено 23,2 млн, затем 25,8 млн, 26,9 млн и 28,45 млн.

При этом непосредственно на переводы другим клубам в связи с трансферами футболистов ушел 181 млн евро.

«ПСЖ» тратил рекордные для Франции 729 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне. Дефицит бюджета – 368 млн

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5 комментариев

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ML26
Наверное 80% этой суммы пахану Мбаппе за продление
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Даник
Нынче дорогая сейчас недвижимость.
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Lazizbek Gulyamov
Хренова они работают. Пусть найдут тех кто может найти защитников
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Футбол_это_жизнь
Папа Мбаппе получил Лямов 30 за продление и любовь к Парижу!
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