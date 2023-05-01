«Бавария» контактирует с Коло-Муани. «Айнтрахт» может продать форварда дешевле 100 млн евро

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия возможные трансферы Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

Рандаль Коло-Муани уже общается с «Баварией» насчет возможного трансфера.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже начали контактировать с представителями форварда, и пока все продвигается успешно. При этом о конкретных переговорах речи пока не идет.

«Айнтрахт» в курсе контактов между сторонами. Ожидается, что реальные запросы франкфуртцев будут ниже 100 млн евро плюс бонусы – о такой цене сообщалось ранее.

24-летний игрок забил 13 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Slavick Nemkovsky
13 голов - 100 миллионов - это уже реально смешно становится в последнее время
+24
-1
+23
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Юлия Закаблукова
Его цена 40 максимум
+21
-5
+16
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Владислав
Почему мне кажется,что если его купят,то это будет провал?
+19
-3
+16
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deadjoker
Меньше 100, это в случае с баварией примерно за 15-20 млн. :)
+6
0
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Artem Piatkov
Бавария: минус один 0 и по рукам
+5
-2
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red hikkikomori
уйдет в Баварию СА по окончании контракта)
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Футбол_это_жизнь
Скоро за 5 голов в сезоне будут просить 100 миллионов
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Jan Paskel
Ответ Владислав
Почему мне кажется,что если его купят,то это будет провал?
В Баварии 15 голов за сезон забил бы наверно и я, другой вопрос, что там было бы по xG. Нападающие Баварии уже давно как кот Шрёдингера, ну или самое не понятное в природе
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Футбол_это_жизнь
Ответ Jor Hakobyan
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Пошол, Ношол, и ушол.
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Jor Hakobyan
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Ksandvankneshas
Ответ Slavick Nemkovsky
13 голов - 100 миллионов - это уже реально смешно становится в последнее время
Ну там ещё на примерно столько же. Но да, чувак первый сезон в жизни играет в основе приличного клуба –100 лям.
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Владислав
Ответ Jan Paskel
В Баварии 15 голов за сезон забил бы наверно и я, другой вопрос, что там было бы по xG. Нападающие Баварии уже давно как кот Шрёдингера, ну или самое не понятное в природе
Я больше боюсь того,что он абсолютно не подходит по стилю нынешней «Баварии»...
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Никита Панайотиди
Ответ Андрей
а ведь не ссорился бы Дешам и на той позиции играл Бензема, все было бы иначе. если и искать крайнего то нужно свистеть и отматывать назад.
причем тут Бензема, если его на ЧМ не было из-за травмы
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Андрей
Ответ Юлия Закаблукова
Завалил ЧМ 2022
а ведь не ссорился бы Дешам и на той позиции играл Бензема, все было бы иначе. если и искать крайнего то нужно свистеть и отматывать назад.
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Mercucio
Ответ Юлия Закаблукова
Его цена 40 максимум
Ну 40 мало, 65-70 норм
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Artur Spatz
Бавария как всегда шлак всякий скупает.Салихамижич привет
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Ivan Ivanych
Его промах в добавленное время в финале чм будет с ним до конца его жизни.
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jonnysilverhand01
А как же Осимхен или Кейн ? Ну и как обычно, фикс прайс все по 100 млн.
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ПОШОЛ ПОШОЛ
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che kaif
Комментарий удален пользователем
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Юлия Закаблукова
Завалил ЧМ 2022
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