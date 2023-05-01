«Бавария» контактирует с Коло-Муани. «Айнтрахт» может продать форварда дешевле 100 млн евро
Рандаль Коло-Муани уже общается с «Баварией» насчет возможного трансфера.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже начали контактировать с представителями форварда, и пока все продвигается успешно. При этом о конкретных переговорах речи пока не идет.
«Айнтрахт» в курсе контактов между сторонами. Ожидается, что реальные запросы франкфуртцев будут ниже 100 млн евро плюс бонусы – о такой цене сообщалось ранее.
24-летний игрок забил 13 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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