В четверг, 4 мая, сыграют Брайтон и Манчестер Юнайтед в 28 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Брайтон – Манчестер Юнайтед

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Брайтон – МЮ

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