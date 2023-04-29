Где смотреть Брайтон – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 4 мая
В четверг, 4 мая, сыграют Брайтон и Манчестер Юнайтед в 28 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
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