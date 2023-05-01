Хавбек «Факела» Мендель о Талалаеве: «Начинал на всех гнать, повышал голос – иногда это бесило. Я стрессоустойчивый, мне нормально»
Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал о методах работы Андрея Талалаева.
В 2019 году Мендель играл под руководством Талалаева за подмосковные «Химки».
– Команда при Талалаеве находится в постоянном стрессе. Тебе было комфортно в такой среде?
– Какое-то время да. В целом это же помогало. Но иногда и бесило – когда Андрей Викторович уже начинает на всех гнать. Переходил границу. Допустим, команда не выполняет установку на игру, и он повышает голос.
А люди же разные. На кого-то не надо орать, а кто-то от крика играет лучше. Ничего, как-то попривыкли. Я-то стрессоустойчивый, мне нормально.
– Как это выглядит: промахивается нападающий, и Талалаев начинает орать?
– Это каждый тренер начинает. Но не так, как Андрей Викторович.
– Игрокам нормально, когда тренер публично прикладывает их в интервью?
– Он сначала говорил это в раздевалке, а потом уже на интервью. Это ведь не сразу после матча.
– При этом как тренер Талалаев все еще недооценен, на мой взгляд. На тренировках он водил за руку игроков, как Бердыев?
– Да, объяснял, если не понимал футболист. Прямо ставил на конкретную позицию и втолковывал, как ее держать по ходу игры, куда смещаться. Если не понял, то тогда он меняет человека, выпускает того, кто понимает.
– Талалаев менял тебя в первом тайме?
– Конечно. После получаса с «Текстильщиком». Я на 5-й минуте получил первую желтую и, видимо, начал еще разговаривать. Правильно, что ушел: мог команду подвести, – сказал Мендель.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
3 комментария