Талалаев о мести «Торпедо»: «У вас, молодых, попутаны понятия в голове – это мой родной клуб. Мы воспитаны на более благородных чувствах»
Андрей Талалаев заявил, что победа «Химок» – это не месть «Торпедо».
«Химки» дома обыграли «Торпедо» (4:2) в 24-м туре Мир РПЛ и оторвались от конкурента на 4 очка.
– Отдали эмоции, силы и голос. Некоторые футболисты вес, в форму пришли. Очень рад, что футболисты «Химок» оказались более результативными. Очень понравилось, как люди выходили на замену.
Стартовый отрезок понравился, после второго пропущенного гола – тоже. Болельщикам должно было понравиться.
Поблагодарил команду соперника, желаю им развиваться, успехов. Пришли серьезные менеджеры, тренер. А мы выиграли и продолжаем участвовать в войне за выживание в РПЛ.
– Почему убрали Лысцова?
– Поговорили в перерыве, приняли такое решение.
– Почему Мирзова выпустили во втором тайме?
– Я готовил команду «Торпедо», знаю их функциональный уровень. Не я готовил «Химки».
Резиуан Мирзов – классный футболист, но находится не в оптимальном состоянии, плюс только вышел после болезни. У него было хороший отрезок. Надеюсь, в следующей игре он будет чуть больше.
– Хотели отомстить «Торпедо»?
– У вас, молодых, попутаны понятия в голове. «Торпедо» – мой родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. Хотелось помочь ему всеми возможными способами, знаниями, умениями, навыками.
Даже сегодня хотел помочь сделать шаг вперед, к развитию. Боролся с этим чувством. Если вы воспитаны на другом, то мы воспитаны на более благородных чувствах. Еще раз желаю «Торпедо».
– Почему приняли «Химки», а не остались в «Торпедо»?
– Меня уволили оттуда! Вы знаете о каких-то еще предложениях? Или лучше сидеть без работы? – передает слова главного тренера «Химок» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
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Почему приняли «Химки», а не остались в «Торпедо»?
Это Ярослав Сусов такие умные вопросы задал?
Выражение лица и взгляд чего только стоят когда хоть чуть что не по нраву
Обычный балабол😄
Молодой Сусов со спортса, как всегда, что-то да попутал) Хорошо, что хоть что-то в этом бушующем футбольном мире остается неизменным)