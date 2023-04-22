Талалаев о мести «Торпедо»: «У вас, молодых, попутаны понятия в голове – это мой родной клуб. Мы воспитаны на более благородных чувствах»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Sports.ru Резиуан Мирзов Виталий Лысцов Футбол

Андрей Талалаев заявил, что победа «Химок» – это не месть «Торпедо».

«Химки» дома обыграли «Торпедо» (4:2) в 24-м туре Мир РПЛ и оторвались от конкурента на 4 очка.

– Отдали эмоции, силы и голос. Некоторые футболисты вес, в форму пришли. Очень рад, что футболисты «Химок» оказались более результативными. Очень понравилось, как люди выходили на замену.

Стартовый отрезок понравился, после второго пропущенного гола – тоже. Болельщикам должно было понравиться.

Поблагодарил команду соперника, желаю им развиваться, успехов. Пришли серьезные менеджеры, тренер. А мы выиграли и продолжаем участвовать в войне за выживание в РПЛ.

– Почему убрали Лысцова?

– Поговорили в перерыве, приняли такое решение.

– Почему Мирзова выпустили во втором тайме?

– Я готовил команду «Торпедо», знаю их функциональный уровень. Не я готовил «Химки».

Резиуан Мирзов – классный футболист, но находится не в оптимальном состоянии, плюс только вышел после болезни. У него было хороший отрезок. Надеюсь, в следующей игре он будет чуть больше.

– Хотели отомстить «Торпедо»?

– У вас, молодых, попутаны понятия в голове. «Торпедо» – мой родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. Хотелось помочь ему всеми возможными способами, знаниями, умениями, навыками.

Даже сегодня хотел помочь сделать шаг вперед, к развитию. Боролся с этим чувством. Если вы воспитаны на другом, то мы воспитаны на более благородных чувствах. Еще раз желаю «Торпедо».

– Почему приняли «Химки», а не остались в «Торпедо»?

– Меня уволили оттуда! Вы знаете о каких-то еще предложениях? Или лучше сидеть без работы? – передает слова главного тренера «Химок» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RLVedter
Достойно сказал
+72
-2
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
В очередной раз убеждаюсь, что нормальных интервьюеров у нас нет
+58
-3
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Сигаев
Хотели отомстить «Торпедо»?
Почему приняли «Химки», а не остались в «Торпедо»?

Это Ярослав Сусов такие умные вопросы задал?
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Б81
Журналистика медленно прекращается в хайп и полную некомпетентность.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rococo
Ответ Fintt
А чего он желает Торпедо, там не дописано?
Он желает Торпедо. Что тут не понятного?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aлекс Губанов
Ему и перед одними неудобно и перед вторыми стыдно
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дедушка Кука
Ответ Б81
Журналистика медленно прекращается в хайп и полную некомпетентность.
Не медленно. Уже.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Это воспитание позволило Талалаеву хамски говорить о Комличенко?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fintt
А чего он желает Торпедо, там не дописано?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
у Талалоева в год по три родных клуба.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Что то не вижу садыгова в составе. Андрей, ты уволен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игореха Веселов
Ответ ChefJhonnyMorgan
В очередной раз убеждаюсь, что нормальных интервьюеров у нас нет
Как это нет? А Загитова чем вам не достойный интервьюер?) Правда, она как-то не очень футболом интересуется...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
реймс29
Как ни крути, а Талалаев злой и психованный чел с битой психикой
Выражение лица и взгляд чего только стоят когда хоть чуть что не по нраву
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Елизаров
Ответ Hong Kil
у Талалоева в год по три родных клуба.
Он когда то и молодёжку Ростова тренеровал. А сейчас на Ростов огрызается. А я , если не ошибаюсь, думаю это был его самый первый опыт в карьере тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Ответ Николай Глыбочко
Как это нет? А Губа? Он считает себя лучшим.
Ну его комментатором то сложно назвать)
Обычный балабол😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Глыбочко
Ответ ChefJhonnyMorgan
В очередной раз убеждаюсь, что нормальных интервьюеров у нас нет
Как это нет? А Губа? Он считает себя лучшим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игореха Веселов
У вас, молодых, попутаны понятия в голове..."

Молодой Сусов со спортса, как всегда, что-то да попутал) Хорошо, что хоть что-то в этом бушующем футбольном мире остается неизменным)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Миньёле
Дык на матч ТВ всегда работа есть 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бен Гаан
Старая школа 👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
У Химок более-менее сыгранное нападение, а у Торпедо за целый сезон игры так и не появилось. Так что тут ситуацию решили обстоятельства а не тренерские умения Талалаева.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий