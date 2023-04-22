Талалаев о мести «Торпедо»: «У вас, молодых, попутаны понятия в голове – это мой родной клуб. Мы воспитаны на более благородных чувствах»

Андрей Талалаев заявил, что победа «Химок» – это не месть «Торпедо».

«Химки» дома обыграли «Торпедо» (4:2) в 24-м туре Мир РПЛ и оторвались от конкурента на 4 очка.

– Отдали эмоции, силы и голос. Некоторые футболисты вес, в форму пришли. Очень рад, что футболисты «Химок» оказались более результативными. Очень понравилось, как люди выходили на замену.

Стартовый отрезок понравился, после второго пропущенного гола – тоже. Болельщикам должно было понравиться.

Поблагодарил команду соперника, желаю им развиваться, успехов. Пришли серьезные менеджеры, тренер. А мы выиграли и продолжаем участвовать в войне за выживание в РПЛ.

– Почему убрали ?

– Поговорили в перерыве, приняли такое решение.

– Почему Мирзова выпустили во втором тайме?

– Я готовил команду «Торпедо», знаю их функциональный уровень. Не я готовил « ».

– классный футболист, но находится не в оптимальном состоянии, плюс только вышел после болезни. У него было хороший отрезок. Надеюсь, в следующей игре он будет чуть больше.

– Хотели отомстить «Торпедо»?

– У вас, молодых, попутаны понятия в голове. «Торпедо» – мой родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. Хотелось помочь ему всеми возможными способами, знаниями, умениями, навыками.

Даже сегодня хотел помочь сделать шаг вперед, к развитию. Боролся с этим чувством. Если вы воспитаны на другом, то мы воспитаны на более благородных чувствах. Еще раз желаю «Торпедо».

– Почему приняли «Химки», а не остались в « »?

– Меня уволили оттуда! Вы знаете о каких-то еще предложениях? Или лучше сидеть без работы? – передает слова главного тренера «Химок» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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