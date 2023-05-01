Личка об 1:0 с «Пари НН»: «Готовил «Оренбург» к тому, что можем не забить до 80‑й минуты. Все получилось»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Пари НН Марцел Личка Футбол

Марцел Личка оценил победу «Оренбурга» над «Пари НН» (1:0) в Мир РПЛ.

— Первые 20 минут «Оренбург» плохо играл. За счет чего получилось преобразиться после паузы?

— Чуть‑чуть поменяли позиции игроков впереди и задали движение с мячом на два касания, чтобы увеличить скорость. Но надо сказать, что в начале игры у Марина был отличный момент.

«Пари НН» хорошо играл вначале, но потом они прижались к воротам, и мы давили. Я готовил игроков к тому, что мы можем не забить до 80‑й минуты и мало контролировать мяч, но у нас все получилось, – сказал главный тренер «Оренбурга».

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