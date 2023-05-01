Савичев об 1:3 от «Сочи»: «Торпедо» провалило 1-й тайм. Играть 15 минут, когда петух клюнул в одно место, нельзя»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Николай Савичев Сочи Футбол

Николай Савичев считает справедливым поражение «Торпедо» от «Сочи» (1:3) в Мир РПЛ.

«Я считаю, счет закономерен. Первый тайм мы целиком провалили. Футболисты «Сочи» превосходят нас по классу, и противодействовать этому классу нужно было большим желанием выигрывать каждое единоборство. В этом компоненте мы проиграли — это и мое мнение, и по цифрам видно. Нельзя так действовать с командой, которая быстро двигает мяч и быстрее думает.

Мы уступали по всем компонентам в первом тайме. Играть 15 минут, когда петух клюнул в одно место, извините за выражение, нельзя. Мы недовольны игрой», – сказал тренер «Торпедо».

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1 комментарий

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леннорыч-абрамович
Это не петух был, а Журавель
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