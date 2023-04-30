У «Тоттенхэма» 1 победа за 7 матчей. В последних 4 играх – 3 поражения
«Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 последних матчей.
Лондонский клуб уступил «Ливерпулю» (3:4) в 34-м туре АПЛ.
За последние 7 матчей «шпоры» одержали лишь одну победу – над «Брайтоном» (2:1) 8 апреля. Также на этом отрезке у команды 3 поражения и 3 ничьих.
Следует отметить, что за это время командой руководили три тренера – Антонио Конте, Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон.
Далее «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас» – это случится 6 мая.
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Такое позорное судейство не должно остаться без внимания.