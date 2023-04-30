У «Тоттенхэма» 1 победа за 7 матчей. В последних 4 играх – 3 поражения

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Райан Мэйсон Кристиан Стеллини Футбол

«Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 последних матчей.

Лондонский клуб уступил «Ливерпулю» (3:4) в 34-м туре АПЛ.

За последние 7 матчей «шпоры» одержали лишь одну победу – над «Брайтоном» (2:1) 8 апреля. Также на этом отрезке у команды 3 поражения и 3 ничьих.

Следует отметить, что за это время командой руководили три тренера – Антонио Конте, Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон.

Далее «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас» – это случится 6 мая.

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12 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
пипец они неудачники, отыграть 0:3, чтобы потом через пару минут пропустить гол. ужас просто
+11
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+10
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wind_from_future
Надеюсь, что Тирни отстранят.
Такое позорное судейство не должно остаться без внимания.
+11
-3
+8
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Mesut Ozil
Справедливости ради,они сегодня заслужили ничью
+7
-3
+4
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Fona
Где 🤡 которые писали про "Конте был прав"? Команда даже не пошла бы в прессинг при 0:3 с этим тренером, объективно - заслужили победу, не поставили пенку и не дали красную Жотте. Моура молодец - вышел и похоронил все что можно, такова судьба клуба Тоттенхэм
+8
-4
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Shadow1882
Есть уверенность, что май будет богатым на победы для Мэйсона. Только хватит ли этого?
+1
0
+1
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Максим Ларченков
Ответ Fona
Где 🤡 которые писали про "Конте был прав"? Команда даже не пошла бы в прессинг при 0:3 с этим тренером, объективно - заслужили победу, не поставили пенку и не дали красную Жотте. Моура молодец - вышел и похоронил все что можно, такова судьба клуба Тоттенхэм
Моура конечно крайний, но все же это Мейсон рискнул, риск не оправдался!
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