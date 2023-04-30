У Трента 6 голевых пасов в 5 последних матчах. Он первым в истории АПЛ ассистировал в 5 играх подряд дважды в карьере

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм рекорды Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд отдал 6 голевых передач в 5 последних матчах АПЛ.

В матче 34-го тура против «Тоттенхэма» защитник «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Кертиса Джонса на 3-й минуте.

Трент Александер-Арнолд отдавал голевые передачи в каждом из 5 последних матчей АПЛ. Это вторая подобная серия в его карьере – впервые ему это удалось в 2019 году.

Защитник «Ливерпуля» – единственный игрок в истории АПЛ, который дважды за карьеру отдавал голевые передачи в 5 матчах подряд.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

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8 комментариев

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Тиджани Бабангида
Прирожденный командный игрок
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Фарид Харисов
Ответ Артём Околелов
а первую половину сезона провалил с треском)
Действительно, а то весь Ливерпуль играл хорошо, только Трент провалил первую часть сезона, ага да.
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Вова Гаврилов
Трент в огне, и причем в полузащите он очень качественно смотрится
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MeRsEySiDe
Трент конечно зверь в созидании и полузащите, но видно что открываются зоны на правом фланге защиты и втроём защита не справляется. Имхо летом нужно покупать нового правого крайка и полностью переводить трента в полузащиту и также купить несколько полузащитников разрушительного типа.
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Abil Alex
клопа переведи его в полузащиту
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Салауат Нуралиев
Ответ MeRsEySiDe
Трент конечно зверь в созидании и полузащите, но видно что открываются зоны на правом фланге защиты и втроём защита не справляется. Имхо летом нужно покупать нового правого крайка и полностью переводить трента в полузащиту и также купить несколько полузащитников разрушительного типа.
Думаю надо поверить в Рэмси, Цимикас тоже в первом сезоне так себе был и травматичным был
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