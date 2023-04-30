У Трента 6 голевых пасов в 5 последних матчах. Он первым в истории АПЛ ассистировал в 5 играх подряд дважды в карьере

Трент Александер-Арнолд отдал 6 голевых передач в 5 последних матчах АПЛ.

В матче 34-го тура против « » защитник «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Кертиса Джонса на 3-й минуте.

отдавал голевые передачи в каждом из 5 последних матчей АПЛ. Это вторая подобная серия в его карьере – впервые ему это удалось в 2019 году.

Защитник « » – единственный игрок в истории , который дважды за карьеру отдавал голевые передачи в 5 матчах подряд.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

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