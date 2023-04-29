Соболев о «Зените»: «Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть их. Будет серьезная битва»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Соболев ожидает тяжелый матч против «Зенита» 7 мая.

– Впереди у вас матч с «Зенитом». Некоторые игроки из этой команды хотят завоевать чемпионство именно в матче со «Спартаком», против принципиального соперника. Как настроены?

– В Питере тяжело играть. Последняя игра, можно сказать, была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать.

Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть «Зенит». Поэтому будет серьезная битва.

– Как-то работаешь над собой, чтобы не получать такие карточки, как сегодня?

– Сегодня получил желтую карточку, потому что могла быть контратака. Срыв атаки – желтая карточка, все нормально.

Я не вспылил, просто была возможность получить желтую карточку. Я не работаю над этим и не буду. Я такой, какой я есть, – сказал форвард «Спартака» после игры с «Ростовом» (1:1).

«Зенит» станет чемпионом в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел»

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54 комментария

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Поребрик, а не бордюр
Будет серьезное ныряние
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+37
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Artem Piatkov
Удачи Зениту!
5 Чемпионств подряд, ещё и оформление на родном стадионе с принципиальным соперником - что может быть лучше :))
+24
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Филипп Петров
Ответ Petr Denisov
Будет серьёзная помощь Зениту от судьи.
Сегодня Зенит хорошо помог судьям, без них Малком покер бы не сделал, да)) Так, а куда я положил мою шапочку из фольги…
+14
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+14
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BaltikaSPb
Я такой, какой я есть
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Буду нырять, беспределить и желуди есть
+11
-2
+9
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ken2ki
Ответ Михаил Торотадзе
Соболев, человек, который никогда не сыграл бы в Спартаке Романцева, в Спартаке 90-х. Как и должно быть сейчас, при соблюдении одного принципа - если после одного сезона в Спартаке, тебе не предложили контракт в Европе, ты вообще ничего не стоишь. А сейчас он играет, считается основным, забивая время от времени и постоянно демонстрируя техническую недооснащенность, недисциплинированность и тд и тп. И многие считают это должным🙈
Михаил, озвучите кого-нибудь из наших игроков, которые при таких габаритах технически более оснащенные? По части техники к Соболеву как раз вопросов не очень много, а по психосоматике - тут да
+8
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igls54
Будет серьезная битва за новый рекорд. Малкому нужен еще покер, чтобы обойти Веретенникова
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Голубой лев
Надо поле выдвинуть. Пущай поныряет. Бгг:)
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SMART789
Александр Соболев: они хотят чемпионство, мы хотим обыграть их
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Анатолий Дмитриевич
Соболев после матча: "Они чемпионы, зато мы опередили их на групповой стадии Кубка России!"
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9черное
Буду нырять за троих
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Злодей Спб
КБ приедут в такую же "держисраку" с мелким фолом играть, как в декабрьском кубковом матче, а потом еще какую-нибудь провокацию устроят.

Футболистам Зенита не надо акцентировать внимание на турнирных раскладах, а сосредоточиться на конкретной задаче в конкретном матче - разнести гостей с крупным счётом.

А там уж как выйдет. Если что с математикой не срастётся, еще матч с Краснодаром домашний есть.
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kilo_gilo
Ответ Spartakus1984
Ну в кубке же 0-0 сыграли.Прсто Шамар выйдет запугает бразильцев,Денисов пару раз Клаудинье по ноге треснет и все,захандряд бразильцы)
а в итоге выйдет Ерохин и похоронит вас
+4
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Данко Лазович
Ответ Petr Denisov
Болельщикам Зенита смотреть и завидовать. С ЦСКА даже гол не смогли забить, чемпионы.
ММмм.... шампиньоны, а как с Акроном и Оренбургом сыграли... просто лучшие.
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Злодей Спб
Ответ Petr Denisov
😅😅😅 Вы декабрь с ноябрем попутали? Как и все остальное? Заодно просмотрите матч в сентябре Спартак - Зенит - 3 : 0 в кубке. На колени перед Зенитом никто вставать не будет. Надейтесь на судей, может помогут.
Ну тогда и вам рекомендую кинохронику от 24.10.2021 пересмотреть. 7 мая закатить 7 голов в спартак было бы очень красиво :)
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Nick Crosier
Вот только одни и так станут чемпионами,а другие Спартак Москва.
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Михаил Торотадзе
Соболев, человек, который никогда не сыграл бы в Спартаке Романцева, в Спартаке 90-х. Как и должно быть сейчас, при соблюдении одного принципа - если после одного сезона в Спартаке, тебе не предложили контракт в Европе, ты вообще ничего не стоишь. А сейчас он играет, считается основным, забивая время от времени и постоянно демонстрируя техническую недооснащенность, недисциплинированность и тд и тп. И многие считают это должным🙈
+6
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xomamb
Битву с колхозом за утешительный приз мы уже видели. Зрелище так себе.
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Papaphil
Ну 5 точно накидают мясным с такой игрой.. классика
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Ak4705
Есть одно НО, если, даже Зенит проиграет, он всё равно, станет чемпионом, а если вдруг Спартак победит, ему всё равно не стать первым
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BM
Ответ Михаил Торотадзе
Соболев, человек, который никогда не сыграл бы в Спартаке Романцева, в Спартаке 90-х. Как и должно быть сейчас, при соблюдении одного принципа - если после одного сезона в Спартаке, тебе не предложили контракт в Европе, ты вообще ничего не стоишь. А сейчас он играет, считается основным, забивая время от времени и постоянно демонстрируя техническую недооснащенность, недисциплинированность и тд и тп. И многие считают это должным🙈
Главное качество нападающего забивать голы
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flegmatichen
Ответ Михаил Торотадзе
Соболев, человек, который никогда не сыграл бы в Спартаке Романцева, в Спартаке 90-х. Как и должно быть сейчас, при соблюдении одного принципа - если после одного сезона в Спартаке, тебе не предложили контракт в Европе, ты вообще ничего не стоишь. А сейчас он играет, считается основным, забивая время от времени и постоянно демонстрируя техническую недооснащенность, недисциплинированность и тд и тп. И многие считают это должным🙈
Перебарщиваешь, имхо. Условный Масалитин играл у Романцева без предложений из европы. И ничего.
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Злодей Спб
Ответ Spartakus1984
Ну в кубке же 0-0 сыграли.Прсто Шамар выйдет запугает бразильцев,Денисов пару раз Клаудинье по ноге треснет и все,захандряд бразильцы)
Ну, собственно, в вашем комментарии есть всё, что нужно знать об уровне футбола в исполнении спартака - "Пришел, увидел, поломал"

Еще там в конспекте КБ есть: навесил, проиграл борьбу - упал, добежал до штрафной соперника - упал, коснулись футболки - падай кричи :)

Вообще-то, иногда в футболе пытаются с мячом комбинировать, но я понимаю, что это сложно для вашей команды, которая делает ставку только на судей.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Artem Piatkov
Удачи Зениту! 5 Чемпионств подряд, ещё и оформление на родном стадионе с принципиальным соперником - что может быть лучше :))
То что зенит обыграет Спартак , скорее всего факт.
Но то что ростов потеряет очки с Факелом - вряд ли.
Почитай расклады хотя бы, прежде чем писать ахинею
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Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
Ну в кубке же 0-0 сыграли.Прсто Шамар выйдет запугает бразильцев,Денисов пару раз Клаудинье по ноге треснет и все,захандряд бразильцы)
ну как треснет, так и удалится. У нас судьи свои, по вашему нытью) даже чаепитие с ними не поможет)
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Колбаскер тут
В Петербурге до 8 мая запретили ввоз аквалангов
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