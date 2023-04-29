Соболев о «Зените»: «Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть их. Будет серьезная битва»

Александр Соболев ожидает тяжелый матч против «Зенита» 7 мая.

– Впереди у вас матч с «Зенитом». Некоторые игроки из этой команды хотят завоевать чемпионство именно в матче со « », против принципиального соперника. Как настроены?

– В Питере тяжело играть. Последняя игра, можно сказать, была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать.

Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть «Зенит». Поэтому будет серьезная битва.

– Как-то работаешь над собой, чтобы не получать такие карточки, как сегодня?

– Сегодня получил желтую карточку, потому что могла быть контратака. Срыв атаки – желтая карточка, все нормально.

Я не вспылил, просто была возможность получить желтую карточку. Я не работаю над этим и не буду. Я такой, какой я есть, – сказал форвард «Спартака» после игры с «Ростовом» (1:1).

«Зенит» станет чемпионом в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел»

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