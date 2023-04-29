Соболев о «Зените»: «Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть их. Будет серьезная битва»
Александр Соболев ожидает тяжелый матч против «Зенита» 7 мая.
– Впереди у вас матч с «Зенитом». Некоторые игроки из этой команды хотят завоевать чемпионство именно в матче со «Спартаком», против принципиального соперника. Как настроены?
– В Питере тяжело играть. Последняя игра, можно сказать, была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать.
Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть «Зенит». Поэтому будет серьезная битва.
– Как-то работаешь над собой, чтобы не получать такие карточки, как сегодня?
– Сегодня получил желтую карточку, потому что могла быть контратака. Срыв атаки – желтая карточка, все нормально.
Я не вспылил, просто была возможность получить желтую карточку. Я не работаю над этим и не буду. Я такой, какой я есть, – сказал форвард «Спартака» после игры с «Ростовом» (1:1).
«Зенит» станет чемпионом в следующем туре, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел»
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5 Чемпионств подряд, ещё и оформление на родном стадионе с принципиальным соперником - что может быть лучше :))
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Буду нырять, беспределить и желуди есть
Футболистам Зенита не надо акцентировать внимание на турнирных раскладах, а сосредоточиться на конкретной задаче в конкретном матче - разнести гостей с крупным счётом.
А там уж как выйдет. Если что с математикой не срастётся, еще матч с Краснодаром домашний есть.
Еще там в конспекте КБ есть: навесил, проиграл борьбу - упал, добежал до штрафной соперника - упал, коснулись футболки - падай кричи :)
Вообще-то, иногда в футболе пытаются с мячом комбинировать, но я понимаю, что это сложно для вашей команды, которая делает ставку только на судей.
Но то что ростов потеряет очки с Факелом - вряд ли.
Почитай расклады хотя бы, прежде чем писать ахинею