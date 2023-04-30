«Наполи» сегодня станет чемпионом Италии, если победит «Салернитану»

Теги Интер Лацио Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Диего Марадона Салернитана Футбол

«Наполи» уже сегодня может стать чемпионом Италии.

«Лацио», ближайший преследователь команды тренера Лучано Спаллетти, сегодня потерял очки в матче 32-го тура Серии А с «Интером» (1:3).

Римляне за оставшиеся шесть туров могут набрать максимум 79 очков. У «Наполи» сейчас 78 баллов, а в случае победы над «Салернитаной» станет 81 балл.

Кроме того, 62 балла может набрать «Ювентус» в случае победы сегодня над «Болоньей». Потенциально туринцы способны набрать 80 очков до конца сезона.

«Наполи» становился чемпионом Италии лишь дважды в истории – 1986/87, 1989/90 – оба раза при Диего Марадоне в составе.

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может выиграть 8-й трофей в карьере и впервые стать чемпионом страны не с «Зенитом».

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31 комментарий

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error505
Этот исторический день все ближе! Вперёд, Наполи!
+35
-4
+31
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Oleg
Через 33 года после Диего первое Скудетто.
История.
Аргентина Коронована в 2022.
Наполи Скудетто в 2023.
Диего там нашаманил)
+17
0
+17
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Крэнг
Наполи чемпик
+16
-2
+14
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SaH4r.
Ответ Stas Nadtochy
На фоне неуверенной игры остальных грандов в этом сезоне, Наполи сыграл лучше. Но думаю это единоразовая акция)
они в этом сезоне как ураган прошлись по всем топам, кроме Милана. Ты футбол смотришь?
+12
0
+12
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Илья Храбров
Заслуженное чемпионство, без шансов для других команд. Остался последний шаг
+10
0
+10
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Екн Лор
Кто бы в комментариях год назад написал бы, что Хвича затащит Наполи к чемпионству - назвали бы сумасшедшим
Хвича без Осимхена - всадник без головы
+8
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Stas Nadtochy
На фоне неуверенной игры остальных грандов в этом сезоне, Наполи сыграл лучше. Но думаю это единоразовая акция)
+11
-6
+5
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Streetbor
опять Везувий проснётся))
+4
-1
+3
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giant
Ответ Илья Храбров
Заслуженное чемпионство, без шансов для других команд. Остался последний шаг
Заслуженное бесспорно, но без сверхусилий - Наполи просто ровно прошел дистанцию и все, в то время как все без исключения остальные команды "колбасит" в этом сезоне.
+3
0
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siragh@yandex.ru
Жаль в ЛЧ бесславно обосрались
+3
0
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Papa Paolo
Петржела пошел за попкорном в магнит.
+3
-1
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Михаил Казадаев
Ответ Stas Nadtochy
На фоне неуверенной игры остальных грандов в этом сезоне, Наполи сыграл лучше. Но думаю это единоразовая акция)
Через 33 года после смерти Марадоны ревое скудетто.
Аргентина коронована 2022
Гордился бы он обоими
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jonnysilverhand01
В Неаполе сегодня будет очень очень жарко
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инок
Наполи в этой игре должны. взять заслуженное скудетто.
Успеха им!
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ASH11
Ответ Vlados 86
Заслужили конечно, но удержаться на вершине будет ох как непросто. Даже если Осимхена сохранят.
У Наполи не такой уж великий состав. Будут ли держать планку на уровне те же Осимхен и Хвича, тоже неизвестно.
+1
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0:4 на спотифай камп ноу
Надеюсь возьмут долгожданное скудето
+2
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Екн Лор
Кто бы в комментариях год назад написал бы, что Хвича затащит Наполи к чемпионству - назвали бы сумасшедшим
+6
-5
+1
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Alex Sarus
Форца Неаполь
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Y BO
Наполи сегодня станет чемпионом без если
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Vlados 86
Заслужили конечно, но удержаться на вершине будет ох как непросто. Даже если Осимхена сохранят.
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SaH4r.
Аргентина Чемпион Мира, Наполи вот вот возьмёт скудетто, Диего бы гордился обеими🥺
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Leprikon12
Получается, что на поле чемпионами станут, а писали не на поле
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Эрик Оганезов
четыре разных чемпиона в Италии подряд 🔥
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Сергей Жарковский
Наполи вперёд за чемпионство!👍
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bad_bear
Ответ Streetbor
опять Везувий проснётся))
как бы "последний день Помпеи" опять не случился 😬🤭
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