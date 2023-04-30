«Наполи» сегодня станет чемпионом Италии, если победит «Салернитану»
«Наполи» уже сегодня может стать чемпионом Италии.
«Лацио», ближайший преследователь команды тренера Лучано Спаллетти, сегодня потерял очки в матче 32-го тура Серии А с «Интером» (1:3).
Римляне за оставшиеся шесть туров могут набрать максимум 79 очков. У «Наполи» сейчас 78 баллов, а в случае победы над «Салернитаной» станет 81 балл.
Кроме того, 62 балла может набрать «Ювентус» в случае победы сегодня над «Болоньей». Потенциально туринцы способны набрать 80 очков до конца сезона.
«Наполи» становился чемпионом Италии лишь дважды в истории – 1986/87, 1989/90 – оба раза при Диего Марадоне в составе.
Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может выиграть 8-й трофей в карьере и впервые стать чемпионом страны не с «Зенитом».
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История.
Аргентина Коронована в 2022.
Наполи Скудетто в 2023.
Диего там нашаманил)
Аргентина коронована 2022
Гордился бы он обоими
Успеха им!