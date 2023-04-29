Соболев делит 1-е место в РПЛ по желтым с опорником Швецом. У них по 9 карточек

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников Александр Соболев Данил Глебов Футбол

Никто не получил больше желтых карточек в Мир РПЛ, чем Александр Соболев.

На 33-й минуте игры с «Ростовом» (0:0, первый тайм) в 25-м туре форвард «Спартака» в центре поля сфолил на хавбеке Даниле Глебове, потянув его за футболку.

Главный судья Кирилл Левников показал нападающему желтую карточку.

Это девятое предупреждение Соболева в текущем чемпионате. Он делит первое место по этому показателю с опорным полузащитником «Ахмата» Антоном Швецом.

В прошлом сезоне Александр получил 8 желтых. Его рекорд – 10 в сезоне-2020/21.

Подробно со статистикой игрока «Спартака» можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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igls54
И Швец, и жнец,
И в бассейн нырец
+22
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Дмитрий Махаев
А сколько ему их не дали... мерзкий игрок
+22
-6
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Зелёный гопник
Он должен уже с первых минут изначально с желтой играть 😅
Самый неадекватный футболист.
+17
-3
+14
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9черное
Быдло - дельфин
+12
-1
+11
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Pok_Toholo
Ему жёлтую только за его квазиморду давать надо
+16
-8
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Klinsmann32
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
удаляй, на что ты готов ради плюсов?)
+4
-1
+3
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Злодей Спб
Предлагаю за 10 желтых отрубать палец :)
Как в фильмах про якудза.
+2
0
+2
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Иван Афонин
Штраф ему
+1
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Циник Петербургский
Желтая майка лидера...
+1
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Ростов-на-Дону
Дельфин судеек подкупает, чтобы быть первым !
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слишком много карточек, но это от большого желания!
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