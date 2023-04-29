Соболев делит 1-е место в РПЛ по желтым с опорником Швецом. У них по 9 карточек
Никто не получил больше желтых карточек в Мир РПЛ, чем Александр Соболев.
На 33-й минуте игры с «Ростовом» (0:0, первый тайм) в 25-м туре форвард «Спартака» в центре поля сфолил на хавбеке Даниле Глебове, потянув его за футболку.
Главный судья Кирилл Левников показал нападающему желтую карточку.
Это девятое предупреждение Соболева в текущем чемпионате. Он делит первое место по этому показателю с опорным полузащитником «Ахмата» Антоном Швецом.
В прошлом сезоне Александр получил 8 желтых. Его рекорд – 10 в сезоне-2020/21.
Подробно со статистикой игрока «Спартака» можно ознакомиться здесь.
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