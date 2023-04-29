Соболев делит 1-е место в РПЛ по желтым с опорником Швецом. У них по 9 карточек

Никто не получил больше желтых карточек в Мир РПЛ, чем Александр Соболев.

На 33-й минуте игры с « » (0:0, первый тайм) в 25-м туре форвард «Спартака» в центре поля сфолил на хавбеке , потянув его за футболку.

Главный судья показал нападающему желтую карточку.

Это девятое предупреждение в текущем чемпионате. Он делит первое место по этому показателю с опорным полузащитником «Ахмата» Антоном Швецом.

В прошлом сезоне Александр получил 8 желтых. Его рекорд – 10 в сезоне-2020/21.

Подробно со статистикой игрока « » можно ознакомиться здесь.

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