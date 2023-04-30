Тренер России U19 Шабаров возглавил молодежную сборную России

Новым старшим тренером молодежной сборной России стал Иван Шабаров.

Ранее 44-летний специалист возглавлял юниорскую сборную страны U19.

Согласно пресс‑релизу РФС, комитет сборных поддержал переход статуса молодежной сборной России к команде 2004–2005 годов рождения, так как большая часть футболистов команды 2002–2003 годов рождения хорошо знакома тренерскому штабу первой сборной.

Ранее молодежную сборную с 2019 года возглавлял Михаил Галактионов, ныне главный тренер «Локомотива».

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