Хавбек «Крыльев» Цыпченко: «Судьи убивают нас – это правда. Но в матче с «Зенитом» этого не было»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко заявил, что судьи убивают команду.

Перед игрой футболисты «Крыльев» вышли на поле в футболках в поддержку генерального директора клуба Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства.

«Решение Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас убивают судьи – правда. В этом матче не было. Но если бы нас после прошлого матча еще и в этом убили, то можно было бы сразу в ФНЛ идти», – сказал после 1:5 от « ».

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