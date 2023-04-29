Хавбек «Крыльев» Цыпченко: «Судьи убивают нас – это правда. Но в матче с «Зенитом» этого не было»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Дмитрий Цыпченко Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко заявил, что судьи убивают команду.

Перед игрой футболисты «Крыльев» вышли на поле в футболках в поддержку генерального директора клуба Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства.

«Решение Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас убивают судьи – правда. В этом матче не было. Но если бы нас после прошлого матча еще и в этом убили, то можно было бы сразу в ФНЛ идти», – сказал Цыпченко после 1:5 от «Зенита».

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19 комментариев

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Александр Жердин
Ну Бейл сам подставился, имея ЖК зачем то решил завалить зенитовца руками. Забил бы тот или нет, ещё вопрос, а так - вторая ЖК, КК и гуляй в раздевалку. С симпатией отношусь к Крылышкам ещё прихода Анюкова. Надеюсь, они останутся в РПЛ.
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Владислав88
Ответ Удар Кержакова
Первый раз такую хрень слышу)
Кузяева в прошлом году с Локо за ещё более абсурдный наступ в центре поля после борьбы вверху удалили. Вот такие клоунские правила... А наши упоротые буквоеды их выполняют, хотя не всегда. Если они такие буквоеды, то обязаны Соболев вообще каждый матч, просто каждый без исключения.
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Удар Кержакова
В этом матче сами себя прибили.
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Удар Кержакова
Ответ AlexZhano__
Крыльям не повезло с технической пенкой и с технической жк. До эпохи ВАР такие не замечали. Ну и странное правило, по которому судья обязан показать карточку, если после просмотра повтора он назначает пенку, даже если фол не тянул на карточку.
Что за чушь? Судья не обязан давать желтую карточку после просмотра ВАР и пенальти. Как можно такие правила выдумывать? Наступ карается жёлтой карточкой, вот и всё.
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Hong Kil
Вот этот вот Андреев, он что не понимает, что только нервяк ребятам привил после своего перфоманса с уходом. Жеманство какое то. Как всех лидеров продавать, так он с радостью, а как неприятность случилось все, я устал, я мухожук.
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Фантом
Ответ AlexZhano__
Крыльям не повезло с технической пенкой и с технической жк. До эпохи ВАР такие не замечали. Ну и странное правило, по которому судья обязан показать карточку, если после просмотра повтора он назначает пенку, даже если фол не тянул на карточку.
Крыльям не повезло в первую очередь с отсутствием у Бейла мозга. Ты уже имеешь ЖК (как бы ты ее не получил) - зачем ты за тайм до конца на глазах у всех, включая судью, хватаешь игрока соперника сзади руками и кидаешь через бедро на газон? Неужели непонятно, что это станет удалением, судья просто не сможет не показать карточку?
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тралмейстер
Ответ Колбаскер тут
Пеналь был. Но я бы такие не ставил. Игрок уже без мяча, это нарушение, но неумышленное и на игру не влияющее
Закон суров, но это закон.
Кто будет определять? Умышленно - не умышленно. На игру влияло - не влияло. Только скандалов больше.
Завтра защитник собьёт напа выходящего 1 на 1 и что?
Судья скажет: Он не умышленно и на игру не влияло - тогда как?
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Колбаскер тут
Пеналь был. Но я бы такие не ставил. Игрок уже без мяча, это нарушение, но неумышленное и на игру не влияющее
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vova k. x
Цыпа ...сами застрелились!?
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Удар Кержакова
Ответ AlexZhano__
Крыльям не повезло с технической пенкой и с технической жк. До эпохи ВАР такие не замечали. Ну и странное правило, по которому судья обязан показать карточку, если после просмотра повтора он назначает пенку, даже если фол не тянул на карточку.
Первый раз такую хрень слышу)
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AlexZhano__
Ответ Удар Кержакова
Что за чушь? Судья не обязан давать желтую карточку после просмотра ВАР и пенальти. Как можно такие правила выдумывать? Наступ карается жёлтой карточкой, вот и всё.
Видимо, меня обманывают мои глаза и мне показалось, что после назначения пенок после просмотра повторов КАЖДЫЙ РАЗ судьи давали жёлтые.
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Удар Кержакова
Ответ AlexZhano__
Видимо, меня обманывают мои глаза и мне показалось, что после назначения пенок после просмотра повторов КАЖДЫЙ РАЗ судьи давали жёлтые.
Да блин, есть чёткие правила в футболе. Прочитайте и всё. Не надо ничего выдумывать.
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