У «Крыльев» 1 победа в 12 матчах. Отрыв от зоны стыков – 3 очка при игре у «Пари НН» в запасе
«Крылья Советов» разгромно проиграли «Зениту» (1:5) в матче 25-го тура Мир РПЛ.
У самарского клуба 1 победа в 12 последних матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России – над «Сочи» (2:1). На этом отрезке команда Игоря Осинькина потерпела 6 поражений и 5 раз сыграла вничью.
Сейчас «Крылья» занимают 12-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков в 25 матчах турнира. Отрыв от зоны стыков составляет 3 очка, но он еще может сократиться по итогам матча «Пари НН» с «Оренбургом» в 25-м туре. Нижегородцы набрали 22 балла в 24 играх.
В следующем туре «Крылья» сыграют против «Краснодара» в гостях.
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