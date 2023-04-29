У «Крыльев» 1 победа в 12 матчах. Отрыв от зоны стыков – 3 очка при игре у «Пари НН» в запасе

«Крылья Советов» разгромно проиграли «Зениту» (1:5) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

У самарского клуба 1 победа в 12 последних матчах в Мир и Фонбет Кубке России – над «Сочи» (2:1). На этом отрезке команда потерпела 6 поражений и 5 раз сыграла вничью.

Сейчас «Крылья» занимают 12-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков в 25 матчах турнира. Отрыв от зоны стыков составляет 3 очка, но он еще может сократиться по итогам матча « » с «Оренбургом» в 25-м туре. Нижегородцы набрали 22 балла в 24 играх.

В следующем туре « » сыграют против «Краснодара» в гостях.

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