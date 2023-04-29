У «Крыльев» 1 победа в 12 матчах. Отрыв от зоны стыков – 3 очка при игре у «Пари НН» в запасе

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Пари НН Футбол

«Крылья Советов» разгромно проиграли «Зениту» (1:5) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

У самарского клуба 1 победа в 12 последних матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России – над «Сочи» (2:1). На этом отрезке команда Игоря Осинькина потерпела 6 поражений и 5 раз сыграла вничью.

Сейчас «Крылья» занимают 12-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков в 25 матчах турнира. Отрыв от зоны стыков составляет 3 очка, но он еще может сократиться по итогам матча «Пари НН» с «Оренбургом» в 25-м туре. Нижегородцы набрали 22 балла в 24 играх.

В следующем туре «Крылья» сыграют против «Краснодара» в гостях.

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8 комментариев

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Hong Kil
Нормальная практика, если команда продает всех, кто способен попасть по мячу.
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ZarvuR2020
Нормально Писарский на повышение из Оренбурга уехал
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KiNG_K
Осинькин никаких выводов не делает, ставит своих агентских игроков.
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Док163
Ответ ZarvuR2020
Нормально Писарский на повышение из Оренбурга уехал
Абсолютно никакой игрок. Только возмущаться умеет.
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Александр Романов
Распродали самые ценные кадры, в результате остался один хлам, на котором далеко не уедешь
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Правда России
Судя по прошлой игре в нижнем протеже у них серьёзное. Могут подкинуть им нужных свистков
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fil_spb
И оставшийся календарь у Крыльев тяжелый. Удачи им, очень хотелось бы видеть их в РПЛ в следующем сезоне.
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