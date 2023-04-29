Федун об удалении Карпина: «Его радуют только пенальти «Ростова», остальное считает неправильным. Матчи со «Спартаком» для него – два самых важных в сезоне»
Леонид Федун прокомментировал удаление Валерия Карпина после игры со «Спартаком».
Леонид Федун прокомментировал удаление Валерия Карпина после игры со «Спартаком»
«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально.
Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Всем бывшим спартаковцам кровь из носу хочется обыграть «Спартак», – сказал бывший владелец московского клуба.
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Это говорит чел, который скулил о заговорах и беспределе, но когда его клуб вытаскивают уже в 6 матчах подряд (удивительно, но после встречи с руководством судей РПЛ), то они с Заремкой молчат о том, что:
в 20 туре - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК;
в 21 туре - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти;
в 22 туре - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью;
в 23 туре - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых;
в 24 туре - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне;
в 25 туре - в матче с Ростовом после окончания 3 добавленных минут, Левников не зафиксировал ни одного фола на игроках Ростова (из трех на половине поля Спартака), и дал разыграть угловой с которого кб-шные забили. Про то, что Соболева за его удары локтями должны были удалять в первом тайме и вовсе можно не говорить.
А если серьёзно, то Валера опять их, всех заремовцев, умыл!
Загорайте, отдыхайте, плодитесь и размножайтесь... Вы в футболе уже все сказали и не вам учить Карпина футболу и жизни! У вас уже пожизненный статус - "заслуженный работник физкультпрома".