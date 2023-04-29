Федун об удалении Карпина: «Его радуют только пенальти «Ростова», остальное считает неправильным. Матчи со «Спартаком» для него – два самых важных в сезоне»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун прокомментировал удаление Валерия Карпина после игры со «Спартаком».

Леонид Федун прокомментировал удаление Валерия Карпина после игры со «Спартаком»

«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально.

Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Всем бывшим спартаковцам кровь из носу хочется обыграть «Спартак», – сказал бывший владелец московского клуба.

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57 комментариев

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Dark.Babysitter
В секте Федунов замена. Вместо Заремы на поле выходит Леонид.
Спартак усиливает опорную зону)
+63
-12
+51
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nCuXpalata13
Логично! Любой тренер радуется только тем решениям, которые идут в плюс его команде.. зачем другим решениям радоваться?
+57
-15
+42
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Антимосковский
ленька, лучше за своей собачкой следи, она в разы неадекватнее Карпина чушь несет, причем стабильно и без повода
+47
-13
+34
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Камбоджа Иванов
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА

Это говорит чел, который скулил о заговорах и беспределе, но когда его клуб вытаскивают уже в 6 матчах подряд (удивительно, но после встречи с руководством судей РПЛ), то они с Заремкой молчат о том, что:
в 20 туре - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК;
в 21 туре - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти;
в 22 туре - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью;
в 23 туре - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых;
в 24 туре - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне;
в 25 туре - в матче с Ростовом после окончания 3 добавленных минут, Левников не зафиксировал ни одного фола на игроках Ростова (из трех на половине поля Спартака), и дал разыграть угловой с которого кб-шные забили. Про то, что Соболева за его удары локтями должны были удалять в первом тайме и вовсе можно не говорить.
+44
-29
+15
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Umbertoben
лучше бы признал, что дельфина в очередной раз не удалили за удар локтем в лицо, из-за качественной встречи с судьями .
+12
-2
+10
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Юрий Поляков
Ответ nCuXpalata13
Логично! Любой тренер радуется только тем решениям, которые идут в плюс его команде.. зачем другим решениям радоваться?
Зачем радоваться? Достаточно принять, если решение адекватное. Но он ставит все решения под сомнения, потом свято в это верит.
+15
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+9
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Камбоджа Иванов
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
А что, про ошибки в пользу Спартака нельзя говорить?
+11
-3
+8
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atomio
Лёнь, закусывай, а
+11
-4
+7
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ne ravnodushen
Леня, ты то куда? По делу что скажи.
+9
-2
+7
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alexsem69
Ответ Dark.Babysitter
В секте Федунов замена. Вместо Заремы на поле выходит Леонид. Спартак усиливает опорную зону)
точнее задний фланг😂
+6
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Фрош
Зачем дают слово нездоровому пенсионеру, пусть лучше лает на свою полоумную жинку.
+8
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+5
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Алексей Сигаев
Ответ Антимосковский
ленька, лучше за своей собачкой следи, она в разы неадекватнее Карпина чушь несет, причем стабильно и без повода
Собаки - умные и верные животные, зачем обижать их сравнением?
+5
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ZarvuR2020
Арнольдыч, сегодня не было пенальти
+10
-6
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igls54
Что с Заремой, Леонид? Она жива, надеюсь
+4
0
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Гельмут Стой
Ответ Камбоджа Иванов
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА Это говорит чел, который скулил о заговорах и беспределе, но когда его клуб вытаскивают уже в 6 матчах подряд (удивительно, но после встречи с руководством судей РПЛ), то они с Заремкой молчат о том, что: в 20 туре - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК; в 21 туре - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти; в 22 туре - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью; в 23 туре - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых; в 24 туре - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне; в 25 туре - в матче с Ростовом после окончания 3 добавленных минут, Левников не зафиксировал ни одного фола на игроках Ростова (из трех на половине поля Спартака), и дал разыграть угловой с которого кб-шные забили. Про то, что Соболева за его удары локтями должны были удалять в первом тайме и вовсе можно не говорить.
Дядька ты прям четко подмечаешь! Поддержал !
+10
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Гельмут Стой
Ну Федун за Спартак, очевидно же что не скажет против .
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Ростов-на-Дону
А Зарема чё молчит?!
А если серьёзно, то Валера опять их, всех заремовцев, умыл!
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AVKU
Валера так то вторым идёт. С его то составом.
+4
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Leonid73
Федуно-заремовское брожение продолжается?
+2
0
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Евгений Цыбулин
Ответ Umbertoben
лучше бы признал, что дельфина в очередной раз не удалили за удар локтем в лицо, из-за качественной встречи с судьями .
Финансово-качественной)Чай-заменили долларами,а печенье-евро)))
+2
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САРМÁТ
Леонид Арнольдович, да успокойтесь, наконец-то, уже со своими "снами Веры Павловны"...!
Загорайте, отдыхайте, плодитесь и размножайтесь... Вы в футболе уже все сказали и не вам учить Карпина футболу и жизни! У вас уже пожизненный статус - "заслуженный работник физкультпрома".
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Rostov n d
Но нужно признать, что яйца у Карпина и Ростова побольше, чем у Федуна и спартака, соответственно.
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RusSelMash
Этот ПЕРДун Заремович опять навонял!!!
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Катя СПб
Ответ Гельмут Стой
Ну Федун за Спартак, очевидно же что не скажет против .
Федун за Спартак??? С каких это пор?
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Катя СПб
Ответ Гельмут Стой
Ах да, прости он за Митос Новочеркасский
Может быть и за Митос. Но никак не за Спартак, ибо так опустить Спартак, как это делал Федун трудно и самому большому врагу Спартака
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