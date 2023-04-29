Федун об удалении Карпина: «Его радуют только пенальти «Ростова», остальное считает неправильным. Матчи со «Спартаком» для него – два самых важных в сезоне»

Леонид Федун прокомментировал удаление Валерия Карпина после игры со «Спартаком».

прокомментировал удаление Валерия Карпина после игры со « »

«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет « », остальное считает неправильным. Но это нормально.

Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Всем бывшим спартаковцам кровь из носу хочется обыграть «Спартак», – сказал бывший владелец московского клуба.

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