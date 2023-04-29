Пиоли про 1:1 с «Ромой»: «Милан» владел инициативой, но не использовал моменты. Странный матч, из 106 минут лишь 49 – с мячом в игре»

Стефано Пиоли недоволен тем, как «Милан» использовал моменты в игре с «Ромой» (1:1).

«Мы играли не так плохо, но нам не хватало правильных действий в подходящий момент. Мы контролировали игру, владели инициативой, но не воспользовались моментами, созданными у чужих ворот. Не хватило решительности, остроты, сосредоточенности.

Мы знаем, что « » редко пропускает дома. Чем больше времени проходило, тем тяжелее становилась задача.

Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы смогли избежать результата, который стал бы по-настоящему плохим, особенно учитывая выступление. Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме.

Это был странный матч, который длился, кажется, 106 минут, и только 49 из них – с мячом в игре. Сложная игра, постоянные остановки. Тяжело нащупать ритм. А когда все обороняются ниже линии мяча, найти свободные зоны становится тяжело. Мы слишком легко отдавали мяч и недостаточно быстро комбинировали, чтобы создавать такие зоны.

Мы набрали лишь одно очко, но хотели победить. Обе команды возвращаются домой недовольными», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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