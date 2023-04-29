Пиоли про 1:1 с «Ромой»: «Милан» владел инициативой, но не использовал моменты. Странный матч, из 106 минут лишь 49 – с мячом в игре»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли недоволен тем, как «Милан» использовал моменты в игре с «Ромой» (1:1).

«Мы играли не так плохо, но нам не хватало правильных действий в подходящий момент. Мы контролировали игру, владели инициативой, но не воспользовались моментами, созданными у чужих ворот. Не хватило решительности, остроты, сосредоточенности.

Мы знаем, что «Рома» редко пропускает дома. Чем больше времени проходило, тем тяжелее становилась задача.

Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы смогли избежать результата, который стал бы по-настоящему плохим, особенно учитывая выступление. Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме.

Это был странный матч, который длился, кажется, 106 минут, и только 49 из них – с мячом в игре. Сложная игра, постоянные остановки. Тяжело нащупать ритм. А когда все обороняются ниже линии мяча, найти свободные зоны становится тяжело. Мы слишком легко отдавали мяч и недостаточно быстро комбинировали, чтобы создавать такие зоны.

Мы набрали лишь одно очко, но хотели победить. Обе команды возвращаются домой недовольными», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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9 комментариев

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Bogdan Ermolaev
Так хотели победить, что... сколько там ударов в створ? Пиоли как всегда, в общем. "Это не тот результат, на который мы рассчитывали" - на какой вообще результат можно было рассчитывать при такой унылой игре? Леау, пожалуй, единственный, кто запомнился
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Футбол Футбол
Все ещё впереди
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Cristiano Ronaldo
Был удивлён негативными комментариями, в сторону Милана. Ребята, мы не со Специей или Эмполи играли, а с Ромой и на её поле, на котором они способны победить любого соперника. Считаю ничью отличным исходом, соперник сильный.
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Gustavo Tiburzi
Надо обязательно в Топ-4 попадать!
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mishakmv96
Результат хороший, учитывая, что Рома сейчас в порядке и то, что отыгрались на последних минутах компенсированного времени. Леау, Диас и Тео провели довольно слабый матч, и именно поэтому Милану не хватало остроты, плюс замены не сильно усилили игру, Салемакерс оказался в нужное время в нужном месте.
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Блуждающий странник
Ильич не прав, видимо подгорел от грязной игры Ромы. Манчини вообще такой мерзкий игрок, постоянно сзади по ногам лупит ещё спорит с арбитром даже в очевидных ситуациях. Приятно, что по итогу из-за него отчасти и забили. Игра ничейная, давно не видел настолько сбалансированного и равного противостояния тренеров, по сути сплошная борьба. Моуриньо умеет сушить матчи. Был один удар в первом тайме у Ромы опасный, заблокированный своим же. У Милана во втором убойный удар Салемакерса выше и два момента с голами. Собственно все. Даже по ударам полное равенство 11-11 ))
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Splin
Ответ Блуждающий странник
Ильич не прав, видимо подгорел от грязной игры Ромы. Манчини вообще такой мерзкий игрок, постоянно сзади по ногам лупит ещё спорит с арбитром даже в очевидных ситуациях. Приятно, что по итогу из-за него отчасти и забили. Игра ничейная, давно не видел настолько сбалансированного и равного противостояния тренеров, по сути сплошная борьба. Моуриньо умеет сушить матчи. Был один удар в первом тайме у Ромы опасный, заблокированный своим же. У Милана во втором убойный удар Салемакерса выше и два момента с голами. Собственно все. Даже по ударам полное равенство 11-11 ))
Вот именно, футбола не было вообще, одна борьба...
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