Глава судей РФС Каманцев о встрече «Спартака» с судьями: «Они говорят, что это полезно. Все имеют право»
Павел Каманцев высказался о встречах «Спартака» с арбитрами.
– «Спартак» проводит закрытые встречи с представителями судейского корпуса. Другие клубы тоже могут?
– Все имеют право на встречу. Например, Григорий Викторович Иванов сказал, что эта тема со встречами ему не нравится. А «Спартак» говорит, что такие встречи полезны. Я постоянно езжу на матчи тура и, естественно, на них регулярно встречаюсь с руководителями клубов. На следующей неделе по приглашению Валерия Карпина поучаствую в семинаре для «Ростова».
Мы находимся в поиске единого формата. Раньше ведь не было традиции встреч. Было их полное отсутствие – и все говорили, что судьи закрытые. Сейчас мы стали открыты – и многие говорят, что судьи слишком стремятся к открытости, нужно улучшение качества… Воспринимаю такие разговоры спокойно, это часть моей работы, – сказал глава департамента судейства РФС.
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20 тур - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК;
21 тур - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти;
22 тур - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью;
23 тур - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых;
24 тур - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне.