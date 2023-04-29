Глава судей РФС Каманцев о встрече «Спартака» с судьями: «Они говорят, что это полезно. Все имеют право»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Урал Валерий Карпин Григорий Иванов Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев высказался о встречах «Спартака» с арбитрами.

– «Спартак» проводит закрытые встречи с представителями судейского корпуса. Другие клубы тоже могут?

– Все имеют право на встречу. Например, Григорий Викторович Иванов сказал, что эта тема со встречами ему не нравится. А «Спартак» говорит, что такие встречи полезны. Я постоянно езжу на матчи тура и, естественно, на них регулярно встречаюсь с руководителями клубов. На следующей неделе по приглашению Валерия Карпина поучаствую в семинаре для «Ростова».

Мы находимся в поиске единого формата. Раньше ведь не было традиции встреч. Было их полное отсутствие – и все говорили, что судьи закрытые. Сейчас мы стали открыты – и многие говорят, что судьи слишком стремятся к открытости, нужно улучшение качества… Воспринимаю такие разговоры спокойно, это часть моей работы, – сказал глава департамента судейства РФС.

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5 комментариев

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Hong Kil
Просто странно, что после реализации этого права, клуб получает право на пять пенальти за три матча. Или это бонус?
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Камбоджа Иванов
«Спартак» говорит, что такие встречи полезны

20 тур - в матче с Оренбургом Литвинова не наказали второй ЖК;
21 тур - в матче с Ахматом фол Зобнина в штрафной, не наказаны пенальти;
22 тур - в матче с Динамо назначена липовая пенка на ничью;
23 тур - в матче с Торпедо, как минимум, 1 липовая пенка из трёх пробитых;
24 тур - в матче с Краснодаром не назначили пенальти за фол на Сперцяне.
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Виталий
Нужно инициативу применять другим клубам , встречаться почаще с судейским корпусом, а то только нытьё от вас и толку ни какого , типо вот Спартак проводит встречи , хах кто вам то не даёт бедным несчастным ? Только ныть и можете , клоуны
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Cst Cap
Ах, этот зелёный чай!
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