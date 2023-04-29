Глава судей РФС Каманцев о встрече «Спартака» с судьями: «Они говорят, что это полезно. Все имеют право»

Павел Каманцев высказался о встречах «Спартака» с арбитрами.

– « » проводит закрытые встречи с представителями судейского корпуса. Другие клубы тоже могут?

– Все имеют право на встречу. Например, Григорий Викторович Иванов сказал, что эта тема со встречами ему не нравится. А «Спартак» говорит, что такие встречи полезны. Я постоянно езжу на матчи тура и, естественно, на них регулярно встречаюсь с руководителями клубов. На следующей неделе по приглашению поучаствую в семинаре для « ».

Мы находимся в поиске единого формата. Раньше ведь не было традиции встреч. Было их полное отсутствие – и все говорили, что судьи закрытые. Сейчас мы стали открыты – и многие говорят, что судьи слишком стремятся к открытости, нужно улучшение качества… Воспринимаю такие разговоры спокойно, это часть моей работы, – сказал глава департамента судейства .

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