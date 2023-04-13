Карпин пригласил главу судейского комитета посетить семинар для арбитров: «Пусть он нам расскажет все правила игры»

Валерий Карпин пригласил главу судейского комитета РФС посетить семинар для арбитров.

После матча 22-го тура Мир «Оренбург» – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей, говоря о первом голе соперника, заявил: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

ответил : «Мяч попал в руку Эктова случайно после отскока – это не нарушение. После касания был пас, удар и добивание. Судьи должны засчитывать такие голы»

– Вы после игры также обратили внимание на судейство, были недовольны тем, что арбитр засчитал первый гол « ». Что можете ответить Павлу Каманцеву? Он считает, что в том эпизоде мяч попал в руку Эктову случайно.

– По-моему, попадание в руку признали все. Случайно или нет – вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел – это проблема судьи. Согласен, что после просмотра ВАР это исправить нельзя, так как затем было еще несколько передач.

Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел? Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет.

Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии.

Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет, – сказал тренер « ».