Карпин пригласил главу судейского комитета посетить семинар для арбитров: «Пусть он нам расскажет все правила игры»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Валерий Карпин Оренбург Павел Каманцев Футбол

Валерий Карпин пригласил главу судейского комитета РФС посетить семинар для арбитров.

После матча 22-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей, говоря о первом голе соперника, заявил: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

Павел Каманцев ответил Карпину: «Мяч попал в руку Эктова случайно после отскока – это не нарушение. После касания был пас, удар и добивание. Судьи должны засчитывать такие голы»

– Вы после игры также обратили внимание на судейство, были недовольны тем, что арбитр засчитал первый гол «Оренбурга». Что можете ответить Павлу Каманцеву? Он считает, что в том эпизоде мяч попал в руку Эктову случайно.

– По-моему, попадание в руку признали все. Случайно или нет – вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел – это проблема судьи. Согласен, что после просмотра ВАР это исправить нельзя, так как затем было еще несколько передач.

Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел? Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет.

Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии.

Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет, – сказал тренер «Ростова».

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7 комментариев

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avcgloronalduMU
Карпин то чего выежиаается, его и так тащат
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Alex DeLarge
какие липовые пенальти? сколько их было назначено за весь сезон? вот конкретно, сколько липовых пенальти было назначено?
Аж 2 штуки(оба с Торпедо), один из которых не был забит. И как минимум один пеналь не дали который был (это ЭСК признал), а там еще несколько эпизодов по которым Ростов не обращался.
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Рашпель793
Ответ Alex DeLarge
какие липовые пенальти? сколько их было назначено за весь сезон? вот конкретно, сколько липовых пенальти было назначено?
Ноль. Все чётко и по делу назначены 👍👌
+3
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Alex DeLarge
Ответ Рашпель793
Надеюсь в следующий раз, когда Ростову дадут очередной липовый пенальти после актёрских потуг Комличенко, Валера-правдоруб так же будет яростно мочить судей и требовать всякое.
какие липовые пенальти? сколько их было назначено за весь сезон? вот конкретно, сколько липовых пенальти было назначено?
+4
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Alex DeLarge
Я болельщик ещё Сельмаша! был на матче с Юве. Валера пожалуйста, угомонись. Ты даёшь результат с таким составом. но ты за***л уже. честно. Нас топили пару сезонов, но сейчас нет.
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Назар Игорь
Надо ввести правило - после каждого матча собирать судейский комитет, пусть отчитываются перед тренерами.
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Рашпель793
Надеюсь в следующий раз, когда Ростову дадут очередной липовый пенальти после актёрских потуг Комличенко, Валера-правдоруб так же будет яростно мочить судей и требовать всякое.
+6
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