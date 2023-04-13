Глава судейского комитета РФС о приглашении Карпина на семинар для арбитров: «С удовольствием приму участие»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Валерий Карпин Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Глава судейского комитета РФС принял приглашение Валерия Карпина на семинар для арбитров.

«Семинар в рамках лицензирования клубов для «Ростова» проведет менеджер судей РПЛ Николай Иванов. Но я также открыт для общения со всеми клубами, регулярно это делаю. С удовольствием приму участие в семинаре, хотя впервые получаю такое приглашение через СМИ», — сказал Павел Каманцев. 

Ранее тренер «Ростова» пригласил Каманцева на семинар в Ростов-на-Дону.

После матча 22-го тура Мир РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей, говоря о первом голе соперника, заявил: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

Павел Каманцев ответил Карпину: «Мяч попал в руку Эктова случайно после отскока – это не нарушение. После касания был пас, удар и добивание. Судьи должны засчитывать такие голы»

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2 комментария

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дронреш
29 апреля будет лучший день в жизни Заремы
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ну всё, в воскресенье у Зенита нету шансов 😂
+3
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