Глава судейского комитета РФС о приглашении Карпина на семинар для арбитров: «С удовольствием приму участие»

Глава судейского комитета РФС принял приглашение Валерия Карпина на семинар для арбитров.

«Семинар в рамках лицензирования клубов для «Ростова» проведет менеджер судей РПЛ Николай Иванов. Но я также открыт для общения со всеми клубами, регулярно это делаю. С удовольствием приму участие в семинаре, хотя впервые получаю такое приглашение через СМИ», — сказал Павел Каманцев.

Ранее тренер «Ростова» пригласил Каманцева на семинар в Ростов-на-Дону.

После матча 22-го тура Мир «Оренбург» – «Ростов» (2:2) главный тренер гостей, говоря о первом голе соперника, заявил: «Судья говорит, что Эктов рукой сыграл, но затем сделал передачу. То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такое правило?»

ответил : «Мяч попал в руку Эктова случайно после отскока – это не нарушение. После касания был пас, удар и добивание. Судьи должны засчитывать такие голы»