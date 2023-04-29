Глава судей РФС против ухода в отставку: «Не мой метод. Стараюсь довести до конца реформы, начатые в 2019 году»

Глава департамента судейства РФС объяснил, почему не собирается уходить в отставку.

— В последнее время стали звучать призывы к вам об отставке. Как вы на них реагируете?

— Не хочется попасть в ситуацию Валерия Георгиевича [Карпина]. Поэтому постараюсь ответить поподробнее. За место с точки зрения зарплаты, медийности и прочего я не держусь. Мне оказано доверие, и я стараюсь довести до конца те реформы, которые начались в 2019 году.

Есть обязательства перед судьями. Я так делать [уходить в отставку] не намерен. Если руководство РФС примет решение, что необходима ротация, я это восприму с уважением. Но говорить, что меня все достали, надоели все звонки, я ухожу — не мой метод. Если, когда я уйду, следующий человек сделает что-то лучше, я буду только доволен.

— Генеральный секретарь РФС Митрофанов сказал, что организация полностью доверяет вам.

— Вопрос доверия — это одно. А другое — вопрос качества. Наверное, оснований для подозрений в мой адрес нет. С точки зрения менеджмента судейства каждый год мы делаем шаги вперед. Когда я пришел, у судей, например, не было уверенности, что в случае травм им будет оказана хоть какая-то помощь. Сейчас же мы полностью покрываем их расходы на операции и восстановление.

В частности, в феврале оплатили операцию Бобровскому, у которого была травма спины. Я вижу, что еще можно менять, улучшать. У нас много проектов, которые планируем развивать.

— А с человеческой точки зрения, нет ли уже банальной усталости?

— Нет. Я пришел из сферы, где у тебя всегда есть право на ответ, в случае если про тебя говорят что-то плохое. Теперь же я представляю судей, у которых совсем другая этика, поэтому слушаю все это, но не всегда есть возможность дать ответ, который бы мне хотелось.

С другой стороны, я уже научился получать удовольствие от хорошего судейства. Да, понимаю, в туре есть проблемы, есть звонки, обсуждения. Но если игровой день закончился хорошо, шикарным судейством — остаются позитивные мысли, – сказал .

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