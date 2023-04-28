«Динамо» в юбилейной форме сыграет с «Факелом» в честь столетия
«Динамо» в специальной юбилейной форме сыграет с «Факелом».
Матч 25-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Факел» состоится сегодня. Он приурочен к столетию бело-голубых.
«Сегодня динамовцы выйдут на поле в юбилейной форме 🤩.
Это собирательный образ классической формы динамовской эпохи столетия.
Дизайн разработан нашими партнерами Bosco и Wildberries и вдохновлен богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых ⚪️🔵», – сказано в сообщении москвичей.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Фото: t.me/fcdynamo/13778
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Хотя Динамо уже приучило своих болельщиков к тому, что это клуб-середняк и то, что они в год столетия хотя бы не борются за выживание, а закрепились в середине и дали бой в домашнем кубковом матче середняку низшей лиги Акрону - уже успех.
Не арабы, что золотом кичатся, оставили бы классическую синюю букву.