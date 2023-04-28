«Динамо» в юбилейной форме сыграет с «Факелом» в честь столетия

«Динамо» в специальной юбилейной форме сыграет с «Факелом».

Матч 25-го тура Мир РПЛ « » – « » состоится сегодня. Он приурочен к столетию бело-голубых.

«Сегодня динамовцы выйдут на поле в юбилейной форме 🤩.

Это собирательный образ классической формы динамовской эпохи столетия.

Дизайн разработан нашими партнерами Bosco и Wildberries и вдохновлен богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых ⚪️🔵», – сказано в сообщении москвичей.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Фото: t.me/fcdynamo/13778

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