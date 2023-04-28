«Динамо» в юбилейной форме сыграет с «Факелом» в честь столетия

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел BoscoSport игровая форма стиль Футбол

«Динамо» в специальной юбилейной форме сыграет с «Факелом».

Матч 25-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Факел» состоится сегодня. Он приурочен к столетию бело-голубых.

«Сегодня динамовцы выйдут на поле в юбилейной форме 🤩.

Это собирательный образ классической формы динамовской эпохи столетия.

Дизайн разработан нашими партнерами Bosco и Wildberries и вдохновлен богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых ⚪️🔵», – сказано в сообщении москвичей.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Фото: t.me/fcdynamo/13778

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32 комментария

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Саша Пушкин
Ответ arlovski
как-то не очень, золотой цвет не в тему
Пожалуй. На фоне провала в Кубке и отсутствия претензий на медали в чемпионате в юбилейный год, цвет стоило бы использовать коричневый, причем на шортах.
Хотя Динамо уже приучило своих болельщиков к тому, что это клуб-середняк и то, что они в год столетия хотя бы не борются за выживание, а закрепились в середине и дали бой в домашнем кубковом матче середняку низшей лиги Акрону - уже успех.
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Ninjah
Классная форма. Только Д можно было сделать поменьше и слева, было бы круче мне кажется.
+17
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Ярик01
Д слишком желто-золотая.
Не арабы, что золотом кичатся, оставили бы классическую синюю букву.
+13
-3
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Eric_Cartman
Уж делали ли полное ретро тогда. Так так серединка на половинку 🤷🏻‍♂️
+8
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Саша Казанов
Красивая форма, вообще ретро стиль нравится больше, чем современные обтягивающие футболки
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Самозанятый
Зря золотой букву сделали. Сделали бы родного цвета - была бы отличная форма. А так колхоз, без обид.
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Саша Пушкин
Ответ arlovski
я сугубо в плане сочетания цветов, вообще говоря. а так Кубок это второсортный турнир, переживать из-за него не стоит
Действительно. Зачем упираться в единственном турнире, где у тебя были хоть отдаленные шансы на трофей, в домашнем матче против середняка Первой лиги, чтобы порадовать сораДников в год столетия, если можно ограничиться выпуском золотой формы и рассказами про величие Яшина?
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Magico!
Ответ rigobersong
А кто это на фото? 100 лет все-таки, надо было всех легенд клуба созвать:) Сисеру, Баффур Гьян, Паскаль Менди, Патрик Овие, Рыков:)
Твой список ни о чем, т.к. в нем нет Лаки Изибора!
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Alex Metallov
Хорошая форма
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justbored
Ответ Злобный Конь
Единственное что и осталось - жить прошлой славной историей... В настоящем никаких титулов не предвидится.
То ли дело настоящее коней со сплошь радужными перспективами.
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Ярик01
Ответ arlovski
я сугубо в плане сочетания цветов, вообще говоря. а так Кубок это второсортный турнир, переживать из-за него не стоит
Золото чемпионата отсутствует 47 лет, почему бы и за кубок не упираться.
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arlovski
как-то не очень, золотой цвет не в тему
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justbored
Поло жутко некомфортный наряд, по-моему. Но ради праздника.
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Ashan Sorokin
WildBerries хорошую форму продаёт
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fatov65@mail.ru
Сколько странных людей на ветке! Желчь и ничего более
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rcbkz6mrtd
Крутая форма
+3
-3
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rigobersong
А кто это на фото? 100 лет все-таки, надо было всех легенд клуба созвать:) Сисеру, Баффур Гьян, Паскаль Менди, Патрик Овие, Рыков:)
+5
-5
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box2box2
Ответ Саша Пушкин
Пожалуй. На фоне провала в Кубке и отсутствия претензий на медали в чемпионате в юбилейный год, цвет стоило бы использовать коричневый, причем на шортах. Хотя Динамо уже приучило своих болельщиков к тому, что это клуб-середняк и то, что они в год столетия хотя бы не борются за выживание, а закрепились в середине и дали бой в домашнем кубковом матче середняку низшей лиги Акрону - уже успех.
Середняк без болельщиков с бюджетом 100 $млн. Хотя даже не середняк, а какое-то недоразумение.
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Антон Фалафель
А почему Д не на всё пузо?🤔🤔🤔
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Александр Розанов
Ответ Magico!
Твой список ни о чем, т.к. в нем нет Лаки Изибора!
Он же умер.
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Magico!
Ответ Александр Розанов
Он же умер.
печально..
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